Izvukla pravo bogatstvo: Žena kopala po kontejneru, pa ostala u šoku kada je vid‌jela šta ljudi bacaju

04.05.2026 10:20

Foto: Pexel/ Annaëlle Quionquion

Žena koja se profesionalno bavi pretraživanjem odbačenih stvari u kontejnerima ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Njen najnoviji snimak ispred poznate prodavnice "Antropologija" u SAD-u izazvao je lavinu reakcija nakon što je pokazala kakvo je nevjerovatno blago tamo pronašla.

Ova Tiktokerka ima više od 2,5 miliona pratilaca kojima redovno prikazuje svoje “ulove” iz smeća, a sve sa ciljem da podigne svijest o gorućem problemu brze mode i prekomjernog otpada. Ipak, ono što je našla ovog puta u kontejneru iznenadilo je i nju samu.

U svom najnovijem videu, ona ulazi u kontejner ispred prodavnice i nailazi na gomilu predmeta koji su odbačeni, navodno zbog oštećenja, neprodaje ili izlaska iz mode. Međutim, mnoge od tih stvari bile su potpuno nove i neiskorišćene.

"Gledajte ovo, cijeli set svijeća. Svaka je koštala oko 44 evra. A tek ova svijeća u obliku psa, ma dajte? Preslatka je", govorila je u nevjerici dok je snimala nađene predmete, među kojima su bile i šoljice, kozmetičke torbice i razni dekorativni predmeti.

Njena akcija spasavanja ovih predmeta umalo je prekinuta, jer je morala na brzinu da napuni torbe i pobjegne kada je čula da se približava kamion za smeće.

@glamourddive Anthro haul of a lifetime.. and it was FREE 😳 #dumpsterdiving #anthropologie #haul #fyp #free ♬ original sound - GlamourDDive

Lavina komentara i bijes javnosti: “Trebalo bi da se donira”

Ovaj video izazvao je burne reakcije na internetu i podijelio komentatore. Mnogi su zgroženi činjenicom da se savršeno iskoristivi proizvodi bacaju, umjesto da se daju onima kojima su potrebni, dok drugi preispituju politiku velikih kompanija.

"Zašto to jednostavno ne daruju zaposlenima", zapitao se jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Radim u sestrinskoj kompaniji Antropologija i naša politika definitivno nije da se stvari samo tako bacaju”, piše Žena Blic.

Jedan od komentara posebno je naglasio zabrinutost i bijes javnosti.

"Odvratno je što firme bacaju savršeno ispravne stvari. Trebalo bi da plaćaju kazne za punjenje deponija. To bi trebalo da se donira ili ostavi na ulici da ljudi uzmu. Drago mi je da ste barem vi uspjeli nešto da spasite", glasio je jedan od komentara.

