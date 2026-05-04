Logo
Large banner

Ovi horoskopski znakovi mrze čekanje i loše izgovore

Autor:

ATV
04.05.2026 14:34

Komentari:

0
емоције љутња
Foto: pexels/Moose Photos

Za neke ljude, kašnjenje nije samo sitnica, već znak nepoštovanja. Dok će neki odmahnuti rukom i reći da nije važno, drugi će to shvatiti veoma lično.

Čak i ako uz to dođe loš izgovor, njihovo strpljenje brzo nestaje.

Astrologija pokazuje da se određeni znakovi češće rađaju sa ljudima koji cene tačnost, red i odgovornost. Za njih važi jedno pravilo: ako kažete da ste na vreme, držite se toga.

Djevica

Djevica ne podnosi kašnjenja jer voli red i organizaciju. Sve planira i očekuje da drugi poštuju njihove dogovore.

Ako neko zakasni, Djevica će to odmah primjetiti i teško će preći preko toga, posebno ako dobije izgovor koji joj ne zvuči ubedljivo. Njen problem nije greška, već neodgovornost.

Jarac

Jarac shvata vrijeme ozbiljno. Za njih je to resurs koji ne treba rasipati.

Kašnjenje doživljava kao nepoštovanje, a izgovore kao znak da druga osoba ne preuzima odgovornost. Nema mnogo razumijevanja za „nisam stigao“, jer vjeruje da se uz dobru organizaciju sve može isplanirati.

Bik

Bik voli stabilnost i rutinu. Kada se dogovori vrijeme, očekuje da ga se svi pridržavaju.

Kašnjenja mu remete planove i stvaraju nepotrebnu napetost. Ako dobije loš izgovor, strpljenje mu se brzo iscrpljuje. Bik ne voli iznenađenja, posebno ona koja mu oduzimaju vrijeme.

Ovan

Ovan je brz, direktan i ne voli da čeka. Kada se dogovori, očekuje da se to desi odmah.

Kašnjenja ga frustriraju jer osjeća da mu se oduzimaju vreme i energija. Izgovori ga dodatno iritiraju jer više voli iskrenost, čak i ako nije prijatna.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zanimljivosti

zvijezde

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Zanimljivosti

Neki su ovog dana nervozni, a mnoge čekaju nedovršene obaveze

9 h

0
Дијете

Zanimljivosti

U ovom znaku rađaju se najzabavniji ljudi

20 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ne znaju da ćute: Ovo su najbrbljiviji znakovi

23 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ako stalno sve analizirate, možda ste rođeni pod ovim znakom

2 d

0

Više iz rubrike

Романтична драма на Пливском језеру: Прстен ПАО У ВОДУ, али уз помоћ ронилаца просидба ипак успјешно завршена

Zanimljivosti

Romantična drama na Plivskom jezeru: Prsten PAO U VODU, ali uz pomoć ronilaca prosidba ipak uspješno završena

4 h

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Zanimljivosti

Neki su ovog dana nervozni, a mnoge čekaju nedovršene obaveze

9 h

0
Дијете

Zanimljivosti

U ovom znaku rađaju se najzabavniji ljudi

20 h

0
Да се најежиш! Бењамин ухватио поскока рукама

Zanimljivosti

Da se naježiš! Benjamin uhvatio poskoka rukama

23 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner