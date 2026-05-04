Ovi horoskopski znakovi mrze čekanje i loše izgovore

Za neke ljude, kašnjenje nije samo sitnica, već znak nepoštovanja. Dok će neki odmahnuti rukom i reći da nije važno, drugi će to shvatiti veoma lično.

Čak i ako uz to dođe loš izgovor, njihovo strpljenje brzo nestaje.

Astrologija pokazuje da se određeni znakovi češće rađaju sa ljudima koji cene tačnost, red i odgovornost. Za njih važi jedno pravilo: ako kažete da ste na vreme, držite se toga.

Djevica

Djevica ne podnosi kašnjenja jer voli red i organizaciju. Sve planira i očekuje da drugi poštuju njihove dogovore.

Ako neko zakasni, Djevica će to odmah primjetiti i teško će preći preko toga, posebno ako dobije izgovor koji joj ne zvuči ubedljivo. Njen problem nije greška, već neodgovornost.

Jarac

Jarac shvata vrijeme ozbiljno. Za njih je to resurs koji ne treba rasipati.

Kašnjenje doživljava kao nepoštovanje, a izgovore kao znak da druga osoba ne preuzima odgovornost. Nema mnogo razumijevanja za „nisam stigao“, jer vjeruje da se uz dobru organizaciju sve može isplanirati.

Bik

Bik voli stabilnost i rutinu. Kada se dogovori vrijeme, očekuje da ga se svi pridržavaju.

Kašnjenja mu remete planove i stvaraju nepotrebnu napetost. Ako dobije loš izgovor, strpljenje mu se brzo iscrpljuje. Bik ne voli iznenađenja, posebno ona koja mu oduzimaju vrijeme.

Ovan

Ovan je brz, direktan i ne voli da čeka. Kada se dogovori, očekuje da se to desi odmah.

Kašnjenja ga frustriraju jer osjeća da mu se oduzimaju vreme i energija. Izgovori ga dodatno iritiraju jer više voli iskrenost, čak i ako nije prijatna.

