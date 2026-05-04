Romantična drama na Plivskom jezeru: Prsten PAO U VODU, ali uz pomoć ronilaca prosidba ipak uspješno završena

04.05.2026 12:17

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Instagram

Na Plivskom jezeru odigrala se neobična i romantična scena koja će, kako se čini, ostati u dugom sjećanju jednog mladog para.

Mladić je tokom vožnje čamcem odlučio zaprositi svoju d‌jevojku, ali u ključnom trenutku dogodio se nesretan peh vjerenički prsten mu je ispao i završio na dnu jezera.

Situacija koja je mogla pokvariti važan životni trenutak brzo je dobila neočekivan obrat. U pomoć je pozvan Sportski ronilački klub “Shark”, čiji su članovi promptno reagovali i započeli potragu za izgubljenim prstenom, prenosi Avaz.

Nakon kratke akcije, ronioci su uspjeli pronaći prsten i vratiti ga, čime su spasili cijeli trenutak prosidbe.

Nakon uspješno završene potrage i male drame sa sretnim ishodom, mladić je ponovo kleknuo i postavio pitanje, na koje je d‌jevojka bez razmišljanja odgovorila – “da”.

Ova romantična priča s Plivskog jezera brzo je privukla pažnju prisutnih i javnosti, kao primjer da se i neočekivane situacije mogu završiti sretno, uz malo sreće i pomoći dobrih ljudi.

Tagovi :

vjerenički prsten

vjeridba

Plivsko jezero

ronioci

