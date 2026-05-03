Da se naježiš! Benjamin uhvatio poskoka rukama

03.05.2026 16:46

Foto: Printscreen/Youtube/Beni Wild

Influenser iz Bosne i Hercegovine, Benjamin Ramić, poznat pod imenom "Beni Wild", objavio je video u kojem rukama hvata velikog poskoka, jednu od najotrovnijih zmija u Evropi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ramić, koji na Instagramu ima gotovo 6.000 pratilaca i vodi Jutjub kanal posvećen prirodi i divljim životinjama.

U novom videu prikazuje odrasli primjerak poskoka, naglašavajući da je riječ o "velikoj i snažnoj jedinki".

"Evo nas s jednim malo većim primjerkom poskoka. Kao što možete vid‌jeti, riječ je o odrasloj jedinki", govori on.

Tokom videa Ramić se više puta približava zmiji na svega desetak centimetara, pa čak i manipuliše s njom, pokazujući njene zube i reakcije.

Ujedno tvrdi kako poskok nije agresivan kako se često misli.

"Zmija vas nikad neće napasti prva. Ugriz se najčešće dogodi kada se na nju slučajno stane ili kada se njom nepravilno rukuje", kaže Ramić.

Stručnjaci upozoravaju na opasnost

Poskok (Viper ammodytes) smatra se najotrovnijom zmijom u ovom dijelu Evrope. Njegov ugriz može biti ozbiljno opasan, naročito za d‌jecu, starije osobe i hronične bolesnike.

Ramić na svojim profilima redovno objavljuje sadržaj vezan uz divlje životinje, preživljavanje i ekstremne situacije u prirodi.

Njegov kanal karakterišu snimci zmija, izazovi u prirodi i adrenalinski sadržaj.

(Nezavisne)

