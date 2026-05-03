Zašto psi jedu travu: Veterinar objašnjava tri najčešća razloga

03.05.2026 15:08

Foto: pexels/ Suhas Hanjar

Veterinar koji je postao viralan na TikToku objasnio je tri najčešća razloga zbog kojih psi jedu travu.

Mnogi vlasnici pasa pitaju se zašto njihovi ljubimci povremeno grickaju travu, a ovaj video nudi jednostavne odgovore na jedno od najčešćih pitanja koja ih muče, piše PetHelpful.

Tri glavna razloga

Prema riječima veterinara iz popularnog videa, prvi razlog je naslijeđeno ponašanje.

Divlji preci današnjih pasa često su jeli travu, pa je ta navika jednostavno ostala dio njihovog instinkta.

Drugi razlog su probavne smetnje. Veterinar objašnjava da psi mogu jesti travu kada osjećaju mučninu. Trava im može podstaknuti povraćanje, pa tako iz želuca izbace ono što im smeta.

Kao treći i posljednji razlog navodi mogući nedostatak vlakana u prehrani. Veterinar ističe da nekim psima možda nedostaje vlakana, pa ih pokušavaju nadoknaditi jedenjem trave.

Kada se treba zabrinuti

Iako je jedenje trave uobičajeno ponašanje i najčešće nije znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema, postoje situacije u kojima može biti razlog za zabrinutost. Sama trava nije otrovna za pse, ali opasnost se može kriti u onome što se na njoj nalazi.

Mnogi travnjaci tretiraju se pesticidima, herbicidima ili hemijskim gnojivima, koji mogu biti otrovni za pse.

Osim toga, u travi se mogu nalaziti jajašca parazita, poput ankilostoma ili oblića, iz izmeta drugih životinja. Ako ih pas unese u organizam, to može dovesti do crijevnih infekcija, gubitka težine, proljeva ili pothranjenosti, prenosi index.

Takođe, psi ne mogu probaviti travu. Ako pas odjednom pojede preveliku količinu, može doći do začepljenja crijeva, što je stanje opasno za život. Zbog svega navedenog, stručnjaci savjetuju da pse uvijek treba nadzirati dok su vani.

