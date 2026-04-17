Koji se to psi odlično slažu s mačkama?

Ako u istom domu želite držati i pse i mačke, važno je na vrijeme pripremiti uslove kako bi njihov suživot bio što mirniji i bez stresa. Uz pravilno upoznavanje i postepeno prilagođavanje, ove dvije vrste često mogu razviti skladan odnos.

Iako pojedine pasmine pasa imaju izraženiji lovački instinkt i mogu instinktivno reagovati na manje životinje, to ne znači da zajednički život s mačkama nije moguć. Veliku ulogu imaju odgoj, socijalizacija i navike koje pas stekne od malih nogu.

Također, bitno je uzeti u obzir karakter i starost životinja. Starije i mirnije mačke, na primjer, često teže prihvataju razigrane štence, bez obzira na pasminu psa. U nastavku su izdvojene pasmine koje se, prema iskustvima, slažu s mačkama.

Baseti su mirni, strpljivi i odani psi, koji zbog svog stabilnog temperamenta uglavnom dobro podnose prisustvo drugih životinja.

Biglovi su društveni psi naviknuti na život u čoporu, pa mačke često prihvataju kao dio svoje okoline.

Engleski buldozi poznati su po blagom i opuštenom karakteru te uglavnom ne pokazuju agresivno ponašanje prema drugim ljubimcima.

Škotski ovčari su inteligentni i aktivni psi koji, uz pravilnu socijalizaciju, mogu razviti dobar odnos i s mačkama.

Mopsevi su puni ljubavi za svoje vlasnike, a kada vlasnici nisu tu, pažnju im pružaju mačke. Iako su mali, uvijek su spremni za igru s mačkama.

Zlatni retriveri važe za izrazito druželjubive i prilagodljive pse koji se često uspješno slažu i s mačkama, piše Kliks