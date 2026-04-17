Koji se to psi odlično slažu s mačkama?

17.04.2026 22:18

Pas i mačka
Foto: Pexel/Wander Kash

Ako u istom domu želite držati i pse i mačke, važno je na vrijeme pripremiti uslove kako bi njihov suživot bio što mirniji i bez stresa. Uz pravilno upoznavanje i postepeno prilagođavanje, ove dvije vrste često mogu razviti skladan odnos.

Iako pojedine pasmine pasa imaju izraženiji lovački instinkt i mogu instinktivno reagovati na manje životinje, to ne znači da zajednički život s mačkama nije moguć. Veliku ulogu imaju odgoj, socijalizacija i navike koje pas stekne od malih nogu.

Također, bitno je uzeti u obzir karakter i starost životinja. Starije i mirnije mačke, na primjer, često teže prihvataju razigrane štence, bez obzira na pasminu psa. U nastavku su izdvojene pasmine koje se, prema iskustvima, slažu s mačkama.

Baseti su mirni, strpljivi i odani psi, koji zbog svog stabilnog temperamenta uglavnom dobro podnose prisustvo drugih životinja.

Baset

Biglovi su društveni psi naviknuti na život u čoporu, pa mačke često prihvataju kao dio svoje okoline.

Bigl

Engleski buldozi poznati su po blagom i opuštenom karakteru te uglavnom ne pokazuju agresivno ponašanje prema drugim ljubimcima.

Engleski buldog

Škotski ovčari su inteligentni i aktivni psi koji, uz pravilnu socijalizaciju, mogu razviti dobar odnos i s mačkama.

Škotski ovčar

Mopsevi su puni ljubavi za svoje vlasnike, a kada vlasnici nisu tu, pažnju im pružaju mačke. Iako su mali, uvijek su spremni za igru s mačkama.

Mops

Zlatni retriveri važe za izrazito druželjubive i prilagodljive pse koji se često uspješno slažu i s mačkama, piše Kliks

Zlatni retriver

Više iz rubrike

На слици су веће количине наоружања заплијењене у акцијама полиције ФБиХ

Društvo

Uništen ogromna količina oružja u BiH

3 h

0
Zagreb Hrvatska

Društvo

Kako tražiti povrat PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj?

3 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 31. kolu

4 h

0
Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

Društvo

Dojava o postavljenoj bombi u bolnici: Stanje postaje neizdrživo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Vikend donosi nove preokrete

22

58

Žena iz BiH osuđena jer je primala socijalnu pomoć dok se prostituisala

22

49

Još jedan preokret? "Naš uranijum ne ide nigdje"

22

42

Crvena zvezda gostuje u Barseloni u plej-inu

22

40

Preokret u Sloveniji: Janez Janša na putu da formira vladu

