Kako tražiti povrat PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj?

Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine robe u Hrvatskoj, ali samo ako se poštuju jasno propisana pravila.

Najvažnije je da kupovina bude obavljena kod trgovaca koji učestvuju u sistemu povrata poreza za strane državljane te da odmah zatražite odgovarajući obrazac za povrat PDV-a. Prilikom kupovine potrebno je naglasiti da ste nerezident Evropske unije, nakon čega će vam trgovac izdati Tax Free obrazac uz fiskalni račun. Važno je da roba ostane nekorišćena i zapakovana jer carinski službenici na granici imaju pravo izvršiti pregled, piše GP Maljevac.

Minimalni iznos kupovine za povrat PDV-a u Hrvatskoj iznosi 100 evra po jednom računu. Povrat se uglavnom odnosi na robu poput odjeće, obuće, tehnike i drugih proizvoda, dok se ne odnosi na usluge, gorivo i slične stavke.

Na izlazu iz Hrvatske, odnosno na granici s Bosnom i Hercegovinom, potrebno je javiti se hrvatskoj carini prije prelaska granice i zatražiti ovjeru Tax Free obrasca. Tada je potrebno predočiti pasoš, račun i kupljenu robu. Bez ovog pečata nije moguće ostvariti povrat novca.

Nakon ovjere postoje dvije mogućnosti: povrat možete zatražiti odmah na određenim graničnim prelazima gdje postoje isplatna mjesta ili kasnije u poslovnicama posredničkih kuća koje vrše povrat PDV-a, poput Global Blue ili sličnih kompanija. Novac se može dobiti u gotovini ili na karticu, u zavisnosti od izbora.

Važno je znati da prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu važe carinska pravila. Roba u ličnoj prtljazi oslobođena je plaćanja davanja do vrijednosti od 600 KM po osobi. Ako vrijednost prelazi taj iznos, robu je potrebno prijaviti i platiti PDV i eventualne carine u BiH, čime se izbjegavaju kazne i oduzimanje robe.

Ključ za bezbrižnu kupovinu i povrat PDV-a je jednostavan: zatražite Tax Free obrazac, ne koristite robu prije prelaska granice, obavezno je prijavite carini i poštujte dopuštene limite. Na taj način kupovina u Hrvatskoj može biti isplativa, a prelazak granice bez stresa i problema.