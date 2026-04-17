Ko je novi muž Meline Džinović? Ima 70 godina i stvorio je pravu imperiju

Naime, Melina Džinović za vikend se udaje za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deju u Monaku. Kako prenose domaći mediji, modna kreatorka je pripremila čak četiri vjenčanice za veliki dan, ali i smještaj za svoje goste iz cijelog svijeta.

Ubrzo nakon saznanja da se Melina udaje, u javnosti su isplivali brojni detalji o bogatstvu i prošlosti njenog vjerenika, uskoro supruga, Džefrija koji ima 70 godina.

Ko je Džefri Pol Arnold Dej?

Novi vjerenik Meline Džinović je bogati Englez po imenu Džefri Pol Arnold Dej (70). Ovaj uspješni biznismen je od modne kreatorke stariji tačno 25 godina i u svom vlasništvu posjeduje pravu imperiju.

Nedugo prije nego što je upoznao Melinu, Džefri je u junu prošle godine dobio dijete sa lijepom i mladom Ukrajinkom. Oni su bili kratko u vezi, koju su okončali dok je ona još bila trudna, ali je Englez dijete odmah po rođenju priznao i nije dozvolio da raskid utiče na njega.

Izvor blizak paru navodi da je Melina u vezu sa njim ušla tek nakon tog raskida, kada je on bio slobodan muškarac. Ona je u potpunosti prihvatila njegovu situaciju iz prošlosti i planirano je da upozna njegovo najmlađe dijete.

