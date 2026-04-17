Zvanično potvrđeno snimanje trećeg dijela filma "Top Gan"

17.04.2026 18:09

Глумац Том Круз на снимању филма Немогућа мисија
Foto: Tanjug/Paramount Pictures and Skydance via AP

Snima se treći nastavak planetarno popularne franšize "Top Gan", a holivudska zvijezda Tom Kruz ponovo će obući pilotsku uniformu i uskočiti u kultnu ulogu Pita Maverika Mičela.

Studio Paramaunt zvanično je potvrdio da je novi film u pripremi tokom svoje prezentacije na prestižnom CinemaCon-u. Ova vijest stiže kao prirodan slijed događaja nakon nevjerovatnog globalnog uspjeha koji je postigao "Top Gan: Maverik" 2022. godine, uspjevši da vrati publiku u bioskope širom svijeta.

Scenario se već piše, stara ekipa na okupu

Džoš Grinstejn, jedan od vodećih ljudi studija Paramount, potvrdio je da je projekat ušao u fazu razvoja.

- "Top Gan 3" je zvanično u pripremi, scenario se trenutno piše, a film će ponovo ujediniti Toma Kruza i producenta Džerija Brukhajmera - izjavio je Grinstejn, izazvavši oduševljenje među ljubiteljima akcionog spektakla.

Brukhajmer, koji je bio ključni čovjek iza originala iz 1986. godine, ali i modernog nastavka, ponovo će nadgledati produkciju, što garantuje kontinuitet kvaliteta koji je publiku ostavio bez daha prije dvije godine.

Nastavak priče o novoj generaciji

Iako se detalji radnje čuvaju pod strogim velom tajnosti, očekuje se da će treći dio nastaviti tamo gdie je prethodni stao istražujući odnos Maverika sa mlađom generacijom pilota koju smo upoznali u drugom dijelu. Podsjećamo, "Top Gun: Maverick" zaradio je vrtoglavih 1,5 milijardi dolara, čime je postao jedan od najuspešnijih filmova u istoriji kinematografije.

Tom Kruz: "Trebalo mi je 35 godina da smislim nastavak"

Sam Tom Kruz je još tokom 2025. godine nagovještavao da su razgovori o novom filmu u toku, ističući da on i njegov tim uvek traže savršenu priču prije nego što upale kamere.

- Da, razmišljamo i razgovaramo o mnogo različitih priča i o tome šta bismo mogli da uradimo. Trebalo mi je 35 godina da osmislim "Top Gan: Maverik", tako da o svemu na čemu radimo, prvo dugo razgovaramo - izjavio je Kruz i dodao da njegova radna etika ne poznaje odmor.

Pored rada na povratku Maverika, Kruz je nedavno završio snimanje sa oskarovcem Alehandrom Injarituom i nastavlja saradnju sa Kristoferom Mekverijem na novim projektima.

