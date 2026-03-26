Tom Kruz o svom najgorem filmu: Šta se desilo?

26.03.2026

13:44

Foto: Tanjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Tom Kruz je danas poznat kao jedan od najvećih zagovornika kinematografije, rijetko javno kritikujući filmove. U intervjuima gotovo uvijek pozitivno govori o industriji i projektima u kojima učestvuje.

Međutim, u mlađim danima bio je mnogo otvoreniji i spremniji da prizna greške. Tada se osvrnuo i na film iz svoje karijere koji se često smatra njegovim najgorim.

Riječ je o filmu „Koktel“ (Cocktail) iz 1988. godine, koji mnogi smatraju jednim od najslabijih u njegovoj filmografiji. U filmu, Kruz igra Brajana Flanagana, ambicioznog mladića koji pokušava da se probije u svijet biznisa, ali na kraju radi kao barmen. Film prati njegov život između Njujorka i Jamajke, gdje traga za uspjehom i ljubavlju.

"Šta se, dođavola, desilo?"

Film je režirao Rodžer Donaldson, i iako je bio komercijalni uspjeh, kritičari su ga loše prihvatili. Takođe je osvojio Zlatnu malinu za najgori film i scenario, dok je Kruz nominovan za najgoreg glumca, piše časopis Far Out.

Kruz je kasnije priznao brojne nedostatke filma. „Koje su neke od stvari koje su pošle po zlu sa tim filmom?“, rekao je u jednom intervjuu, dodajući: „To su neke od mojih tajnih bolnih tačaka.“ Posebno ga je mučio nedostatak ubjedljivog Njujorka u filmu. „Znam, znam, čovječe“, priznao je, dodajući: „Nisam vjerovao da sam i sam u Njujorku. Jednostavno nije imao osjećaj njujorške noćne scene.“

Njegovo najneprijatnije iskustvo bilo je gledanje filma u bioskopu sa publikom. Sjetio se da je gledao projekciju sa suprugom, Mimi Rodžers, i da se osjećao nelagodno. „Sjediš tamo i pitaš se: 'Šta se, dođavola, desilo?'“, rekao je. Dodao je: „Kada smo to vidjeli na ekranu, pomislili smo: 'Šta je, dođavola, to bilo?'“ Uprkos uspjehu na blagajnama, film i dalje ima reputaciju jednog od njegovih najgorih naslova.

