Porodila se jedna od najljepših manekenki

Manekenka Sofija Riči na svijet je donijela drugo dijete, ovog puta, dječaka, kako su srećni roditelji još ranije govorili o polu bebe. Na društvenim mrežama su odmah objavili fotografiju tek rođene bebe i to dok ga drži starija sestra

"Ljubavi mog života, Henri Sesil Grejndž", napisala je Sofija u opisu objave i tako otkrila i ime djeteta.

Sofija i Eliot su prvo dijete dobili 2024. godine, a manekenka je ranije u razgovoru za Vog govorila i o tome kako je prva trudnoća uticala na nju, prenosi b92.

"U posljednjih šest mjeseci naučila sam više nego u cijelom svom životu. Jednostavno o tome za šta je sve žensko tijelo sposobno", rekla je Sofija.

Od prvog dana veze su privlačili dosta pažnje, uglavnom zbog činjenice da potiču iz bogatih porodica. Sofija je ćerka slavnog pjevača Lajonela Ričija, dok je Eliot sin Lusijana Grejndža, jednog od najmoćnijih ljudi u muzičkoj industriji.

Prije vjenčanja, Sofija je prihvatila judaizam zbog svog izabranika.