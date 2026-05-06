Numerološka prognoza za maj: Ko pokreće novi posao, a koga će ljubav vinuti u nebesa?

Maj je peti mjesec u godini i prema indijskoj numerologiji, nosi uticaj broja 5. To ukazuje da će Merkur imati veliki uticaj u ovom mjesecu. Pored toga, 2025. godina odgovara broju 9, a to je slično energiji Marsa. Iako će se uticaj Merkura i Marsa razlikovati za ljude u zavisnosti od njihovih brojeva duše, generalno ovaj maj može biti okarakterisan izazovima, otvorenim ponašanjem i neobičnim izjavama u društvu.

Kako će maj 2025. uticati na ljude u zavisnosti od njihovog broja duše i kakve efekte možete očekivati?

Broj 1 (Ako ste rođeni 1, 10, 19. ili 28. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 1, 10, 19. ili 28. u bilo kom mjesecu, vaš korijenski broj je 1. Osim broja 6, svi ostali brojevi ovog mjeseca ili podržavajući ili neutralni za vas. Ali budite posebno oprezni 6. maja, piše Sensa.

Mjesec maj će vam donijeti pomiješane rezultate. Ukupni rezultati će vjerovatno biti prosječni, ali u oblasti rada moći ćete da postignete više. Generalno, ovaj mjesec je idealan za renoviranje, dekorisanje i uljepšavanje doma ili stana. Ako već dugo planirate da kupite neke kućne potrepštine, sada je pravo vrijeme. Štaviše, ovaj mjesec će vjerovatno biti dobar za porodični život.

Bilo da je u pitanju ljubavna veza ili bračni život, maj može donijeti veoma dobre rezultate u ovim oblastima. Izbjegavajte sukob sa ženama. Ako vam je šef ili poslodavac žena, ne ulazite u konflikt. Uložite sve napore da izbjegnete sukobe sa bilo kojom ženom, uključujući one u porodici.

Savjet mjeseca: Gradite odnose sa drugaricama i majkom.

Broj 2 (Ako ste rođeni 2, 11, 20. ili 29. u bilo kom mesecu)

Ako ste rođeni 2, 11, 20. ili 29. u bilo kom mesecu, vaš korenski broj je 2. Vama brojevi 7 i 9 možda neće biti naklonjeni ovog meseca - budite oprezni 7. i 9. maja. Ostali dani u mjesecu su na vašoj strani, spremni da vam pomognu.

Generalno, rezultati ovog mjeseca će vjerovatno biti pomiješani - mjesec će na kraju pokazati ko vas zaista podržava, a ko se samo pretvara. Moći ćete da razlikujete dobro od zla. Međutim, oslanjanje na srce umjesto na misli u određenim situacijama može dovesti do obmane ili gubitka. Biće važno održati ravnotežu između srca i uma.

Sa duhovne tačke gledišta, ovaj mjesec je povoljan. Međutim, zapamtite da se licemjerje ponekad može prikriti kao dobra duhovna uvjerenja. Izbjegavajte nepotreban bijes i sukobe - to će vam pomoći da izbjegnete neprijatne posljedice.

Savjet mjeseca: Učinite dobro d‌jelo, donirajte novac ili neku robu onima kojima je to potrebno.

Broj 3 (Ako ste rođeni 3, 12, 21. ili 30. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 3, 12., 21. ili 30, vaš korijenski broj je 3. Osim brojeva 5 i 6, ostali brojevi isu u vašu korist.

8. i 9. maja ćete imati pozitivne rezultate.

Finansijski, očekuje se da će ovaj mjesec biti prilično dobar. Možda ćete napraviti dobru investiciju ili će vaša prethodna ulaganja rezultirati značajnim dobicima. Očekuje se da će maj 2025. godine donijeti pozitivne rezultate u poslovanju. Povoljno je započeti novi posao ili isprobati nešto novo u postojećem - ovaj mjesec može biti plodan.

Međutim, važno je izbjegavati ljenjost. Drugim riječima, kakva god da je situacija, ne budite nepažljivi. Radite po planu koji odgovara vašoj ličnosti, završavajte zadatke po planu i rezultati će biti dobri. Generalno, uprkos nekim izazovima, mjesec ima veliki potencijal za odlične rezultate.

Savjet mjeseca: Nahranite siromašne (donirajte hranu) i one kojima je potrebno.

Broj 4 (Ako ste rođeni 4, 13, 22. ili 31. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 4, 13, 22. ili 31. u bilo kom mjesecu, vaš korijenski broj je 4. Osim uticaja broja 6, svi ostali brojevi su ili podržavajući ili neutralni za vas. U prvoj polovini mjeseca mogu se javiti komplikacije vezane za žene, kao i poteškoće u nabavci skupih stvari.

Najbolje je da ovog mjeseca ne preuzimate nikakve značajne rizike. Vodite računa o svom zdravlju i vozite oprezno. Budite izuzetno oprezni pri rukovanju vatrom ili električnom energijom. Preduzimanjem ovih mjera predostrožnosti možete postići pozitivne rezultate u određenim oblastima. Na primjer, moći ćete da završite dugo planirane zadatke i dobijete pozitivne rezultate.

Savjet mjeseca: Slušajte opuštajuću muziku.

Broj 5 (Ako ste rođeni 5, 14. ili 23. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 5, 14. ili 23. u bilo kom mjesecu, vaš korjenski broj je 5. Za ljude sa korjenskim brojem 5, osim broja 9, svi ostali brojevi su ili u vašu korist ili daju prosječne rezultate.

Moraćete da budete strpljivi ovog mjeseca. Ako možete da izbjegnete bijes, impulsivnost i žurbu, imaćete veoma uspješan maj mjesec. Takođe, vaš maj može biti odlično vrijeme za pokretanje novog posla ili novog pristupa postojećem, a može donijeti i pozitivne rezultate u porodičnim stvarima ako radite sa strpljenjem i disciplinom. To posebno važi za pitanja koja se tiču vašeg oca.

Savjet mjeseca: Biće korisno da ustajete u cik zore, prije izlaska sunca.

Broj 6 (Ako ste rođeni 6, 15. ili 24. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 6, 15. ili 24. u bilo kom mjesecu, vaš korjenski broj je 6. Osim broja 9, svi ostali brojevi vam pomažu ili pružaju prosječne rezultate. A da biste postigli željeni uspijeh u bilo kom poduhvatu, biće potrebni dodatni napori.

Ovog mjeseca postoji prilika da značajno poboljšate svoj ljubavni odnos. Maj takođe može donijeti pozitivne rezultate u aktivnostima vezanim za partnerstvo. Međutim, postizanje uspijeha zahjtevaće strpljenje. Drugim riječima, ovog mjeseca postoji prilika da se situacija sa odnosima u društvu i porodici promijeni nabolje. Biće potreban oprezan pristup za rješavanje finansijskih i poslovnih problema. Budite na oprezu.

Savjet mjeseca: Idite na plivanje.

Broj 7 (Ako ste rođeni 7, 16. ili 25 u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 7, 16. ili 25. u bilo kom mjesecu, vaš korjenski broj je 7, a osim 9, ostali brojevi su vam povoljni. Možete očekivati da će sve biti u redu ovog mjeseca, samo treba da kontrolišete svoje emocije. Rad obavljen opuštenog uma daće odlične rezultate.

Ovaj mjesec može biti koristan u oblastima komunikacije sa drugim ljudima i druženja. Ako obično učestvujete u društvenim događajima, ovaj mjesec će vam pomoći da poboljšate reputaciju u ovoj oblasti. To može pomoći u kreativnom radu. Drugim riječima, ovog mjeseca možete očekivati pozitivne rezultate u društvenim, porodičnim i finansijskim pitanjima.

Savjet mjeseca: Biće povoljno nekome pokloniti žuto cvijeće.

Broj 8 (Ako ste rođeni 8, 17. ili 26. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 8., 17. ili 26. u bilo kom mjesecu, vaš korjenski broj je 8. Broj je 4 vam nije povoljan. Mogli biste se suočiti sa nekim poteškoćama ovog mjeseca. Međutim, kada se ove prepreke prevaziđu, mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

Mjesec bi mogao zahtijevati dodatni rad od vas. Da biste smanjili ove napore, moraćete da uspostavite rutinu. Održavanje lične discipline će vam koristiti. Ovaj mjesec takođe može biti okarakterisan obmanom i lukavošću, tako da bi slijepo vjerovanje bilo kome bila greška.

Takođe je važno biti oprezan prilikom donošenja finansijskih odluka. Izbjegavajte velika ulaganja. Kada kupujete onlajn, uvjerite se da kupujete samo od pouzdanih prodavaca. Preporučuje se kupovina proizvoda sa mogućnošću povrata, jer postoji mogućnost dobijanja robe lošeg kvaliteta ovog mjeseca. Preduzimanjem ovih koraka možete izbjeći prevaru. A budite oprezni i u drugim oblastima.

Savjet mjeseca: Njegujte kožu lica.

Broj 9 (Ako ste rođeni 9, 18. ili 27. u bilo kom mjesecu)

Ako ste rođeni 9, 18. ili 27. u bilo kom mjesecu, vaš korjenski broj je 9. A osim broja 9, ostali brojevi vam ne idu na ruku. Ovog mjeseca možete se suočiti sa poteškoćama u raznim oblastima života. Međutim, ako se ponašate uravnoteženo, možete postići uspijeh u poslu.

Ako želite da napravite male promjene u bilo kojoj oblasti svog života, učinite to pažljivo. Ako je promjena posla zaista neophodna, dobro razmislite i odmjerite sve prije nego što donesete odluke. Ako je putovanje neophodno, potrebno ga je dobro isplanirati. Pristupanje problemima uz dozu zdravog humora je korisno.

Ne zanemarujte oprez i razboritost, u suprotnom vaši rezultati mogu biti manje povoljni. Sve u svemu, lopta je u vašim rukama, pa ćete vi morati da odlučite kako da se nosite sa situacijom i postignete željene ciljeve, prenosi Alo

Savjet mjeseca: Budite fizički aktivni.