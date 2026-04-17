Na Melininoj svadbi svira jedan od omiljenih Harisovih bendova: Sin Kan neće biti na ceremoniji

Melina Galić, poznata po braku i razvodu od muzičke zvijezde Harisa Džinovića, staje na ludi kamen ove subote, kada će izgovoriti sudbonosno „da“ britanskom biznismenu Džefriju Polu Arnoldu Deju.

Svadbena ceremonija biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina željela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će vjenčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Kako saznajemo, na njenom vjenčanju će svirati poznata grupa Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg muža Harisa Džinovića. Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da pjeva njihov hit "Bamboleo".

Haris je prije mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponijela atmosfera pa je zapjevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.

Sina nije pozvala na venčanje

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje djece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako se saznaje, ćerka Đina će biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, dok se sin Kan neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Kan je navodno nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vrijeme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

(Kurir)