"Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert": Lepa Lukić poručila da će pjevati dok je živa

Pred publiku u Sava centru izašla je u kombinaciji od 10.000 evra, koju je specijalno za nju odabrao Boki 13, a odmah po izlasku na scenu zapjevala je bez muzike i to pjesmu "Miločaju moje rodno mesto".

Nakon toga Lepa Lukić je održala emotivan govor i zahvalila se svojoj vjernoj publici što su uz nju šest decenija.

- Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert, rekli su da ne treba da najavljujem, da ću još dugo pjevati, ali pošto su nazvali "Za večnost", to znači pjevaću dok sam živa - rekla je Lepa Lukić i nastavila:

- Želim da vam se od srca zahvalim što me bodrite punih 60 godina. Da nije vas, ne bih ni trajala 60 godina. Sa mnom ste rasli, starili i doživjeli smo da se ponovo sretnemo u ovim, mojim poznim godinama. Mislim, ja godine ne osjećam, imam dosta godina, a ne izgledam tako. Imam ja ogledalo - poručila je Lepa uz osmeh, pa zapevala "Od izvora dva putića".

(informer)