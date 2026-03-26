Lepa Lukić otkrila želju Zorice Brunclik: ''Zvala me je i rekla..''

Pjevačica Zorica Brunclik nedavno je podvrgnuta drugoj operaciji, a tokom oporavka najveću podršku pruža joj porodica. Uz nju su stalno i prijatelji sa estrade, koji prate njeno zdravstveno stanje.

Njena dugogodišnja koleginica, Lepa Lukić, istakla je danas da je imala priliku da se čuje sa Zoricom, te da će ići kod nje u posjetu.

- Ja sam se čula s njom, posjete nisu dali. Ne može da se posjećuje, ali smo se čule. Zvala me lično ona kada je izašla iz šok sobe, rekla je da se dobro osjeća i da je izvršena operacija - istakla je Lepa.

- Ona je željela da ja dođem kod nje kući kada izađe iz bolnice. Kemiš je rekao da izlazi sutra, ako bude tada, neću moći zbog snimanja, ali odmah četvrtak, petak, biću kod nje - rekla je Lepa za Pravo lice estrade.

U ovim trenucima najveću podršku pruža joj porodica, koja je konstantno uz nju i vodi računa da joj ništa ne nedostaje, prenosi Telegraf.rs.