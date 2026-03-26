Krvoproliće u Pokemon šopu, ljudi bježe u panici (VIDEO)

Autor:ATV
26.03.2026
16:55
Žena zaposlena u prodavnici Pokemon robe u trgovačkom okrugu Tokija ubijena je u napadu nožem, a napadač je nakon toga izvršio samoubistvo, saopštila je policija.
U saopštenju se navodi da je žrtva žena stara oko 20 godina, kao i da je napadač takođe bio u dvadesetim godinama, javili su japanski mediji.
Televizijska kuća TV Asahi javila je da je žena bila zaposlena u prodavnici Pokemon centra i da je napadač imao dva noža.
Lokalni mediji su prenijeli da motiv napada za sada nije poznat. Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju kupce kako bježe sa mesta zločina dok su se kola hitne pomoći približavala zgradi, prenosi Telegraf.rs.
SE RE PUDRIO EN JAPON— ElBuni (@therealbuni) March 26, 2026
Un tipo armado con cuchillos atacó un centro pokemon en ikebukuro (tokio), mato a una empleada y despues se apuñaló a el mismo pic.twitter.com/NKpB3X17cI
