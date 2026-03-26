Šef vojske zaprijetio: Ako Izrael bude pred porazom, ulazimo u rat sa Iranom

Autor:

ATV

26.03.2026

14:29

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

Šef vojske Ugande sugerisao je da bi njegova zemlja mogla ući u rat s Iranom ako bi Izrael bio suočen s porazom.

"Želimo da rat na Bliskom istoku odmah prestane. Svijet je umoran od toga. Ali svaka priča o uništenju ili porazu Izraela uvešće nas u rat, na strani Izraela!", napisao je na mreži Iks general Muhuzi Kajnerugaba.

Prošlog mjeseca Kajnerugaba je takođe najavio da će Uganda podići spomenik Joni Netanjahuu, bratu izraelskog premijera, koji je poginuo tokom operacije spasavanja talaca u Entebeu 1976. godine.

Rat između Izraela i Irana započeo je zajedničkim američko-izraelskim napadom na Iran u kojem je ubijen i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

