Šef vojske zaprijetio: Ako Izrael bude pred porazom, ulazimo u rat sa Iranom

Šef vojske Ugande sugerisao je da bi njegova zemlja mogla ući u rat s Iranom ako bi Izrael bio suočen s porazom.

"Želimo da rat na Bliskom istoku odmah prestane. Svijet je umoran od toga. Ali svaka priča o uništenju ili porazu Izraela uvešće nas u rat, na strani Izraela!", napisao je na mreži Iks general Muhuzi Kajnerugaba.

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026

Prošlog mjeseca Kajnerugaba je takođe najavio da će Uganda podići spomenik Joni Netanjahuu, bratu izraelskog premijera, koji je poginuo tokom operacije spasavanja talaca u Entebeu 1976. godine.

Rat između Izraela i Irana započeo je zajedničkim američko-izraelskim napadom na Iran u kojem je ubijen i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.