Putin: Sankcije Moskvi nezakonite

Sankcije uvedene Rusiji su nezakonite, jer ih nisu odobrile UN, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"One nisu legitimne - želim da to naglasim - jer ih nikada nisu odobrile odluke UN", rekao je Putin na kongresu Ruskog saveza industrijalaca i preduzetnika.

Prema njegovim riječima, teško je predvidjeti posljedice sukoba na Bliskom istoku, ali već postoje procjene da se može porediti sa efektima pandemije virusa korona.

On je ocijenio da sukob na Bliskom istoku nanosi značajnu štetu međunarodnoj logistici, proizvodnji i lancima snabdijevanja, dok istovremeno vrši intenzivan pritisak na kompanije koje proizvode ugljovodonike, metale i đubriva.

Putin je podsjetio da je pandemija dramatično usporila razvoj svih regiona i kontinenata, bez izuzetka.