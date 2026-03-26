U prošloj godini više od 10.000 smrtnih slučajeva izazvani eutanazijom

U Nizozemskoj je prošle godine zabilježen 10.341 smrtni slučaj izazvan eutanazijom, što je povećanje od 3,8 odsto u odnosu na 2024. godinu, saopštili su Regionalni komiteti za preispitivanje eutanazije (RTE).

Prema tim podacima, eutanazija je činila šest odsto ukupnog broja smrtnih slučajeva u zemlji, dok je godinu ranije taj udio iznosio 5,8 odsto, prenio je portal "NL tajms".

Gotovo tri četvrtine osoba koje su zatražile eutanaziju, odnosno 74,7 odsto, bilo je starije od 70 godina, a većina je bolovala od teških fizičkih bolesti, najčešće raka.

Više od 85 odsto zahtjeva odnosilo se na uobičajena fizička oboljenja poput raka, neuroloških poremećaja, plućnih i kardiovaskularnih bolesti.

U jednom slučaju eutanazija je primijenjena kod tinejdžera uzrasta između 12 i 18 godina.

Broj zahtjeva za eutanaziju zbog mentalnih poremećaja smanjen je za gotovo petinu.

Prošle godine podnijeta su 174 takva zahtjeva, što je 45 manje nego 2024. godine, a nijedan se nije odnosio na maloljetnike.

U 499 slučajeva eutanazija je izvršena kod pacijenata sa nekim oblikom demencije, prenosi Tanjug.

Regionalni komiteti su razmatrali i 11 slučajeva u kojima pacijenti više nisu bili mentalno sposobni da sami zatraže eutanaziju.

Takođe je zabilježeno 475 zahtjeva koji su se odnosili na kombinaciju zdravstvenih problema povezanih sa starenjem, dok je preostalih 278 slučajeva svrstano u kategoriju "druga stanja".

Regionalni komiteti za preispitivanje eutanazije provjeravaju svaki prijavljeni slučaj kako bi utvrdili da li su ljekari poštovali sve zakonske procedure.