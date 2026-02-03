Logo
Izvedena transplantacija lica, prva u svijetu od donora koji je umro eutanazijom

03.02.2026

19:06

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Bolnica u Barseloni saopštila je da je izvršila revolucionarnu transplantaciju lica, prvu u svijetu u kojoj je donor ponudio svoje lice prije nego što je podvrgnut postupku asistiranog umiranja.

Složeni hirurški postupak je sproveden u prestižnoj bolnici Val d'Hebron u jesen 2025. godine, ali tačan datum nije otkriven iz razloga privatnosti.

Nova prilika

Pacijentkinja, identifikovana samo kao Karme, patila je od nekroze tkiva lica izazvane bakterijskom infekcijom nakon ujeda insekta. Stanje joj je otežavalo govor, jelo i vid. Ona je na konferenciji za novinare u ponedjeljak rekla da se veoma dobro oporavlja, preneo je Rojters.

„Kada se pogledam u ogledalo kod kuće, osjećam se kao da ponovo počinjem da ličim na sebe“, rekla je Karme.

Za takve postupke, koji zahtevaju transplantaciju lica, neophodno je da donor i primalac budu istog pola, da imaju istu krvnu grupu i da imaju sličnu veličinu glave.

Složen postupak i jedinstveni donor

Operacija je podrazumijevala transplantaciju složenog tkiva iz centra lica, a u njoj je učestvovalo oko stotinu specijalista, uključujući psihijatre i imunologe. Elizabet Navas, koordinatorka transplantacije u bolnici, rekla je da je donor pokazao zrelost koja čovjeka ostavlja bez riječi.

„Za nekoga ko je odlučio da okonča svoj život, da posveti jednu od svojih posljednjih želja potpunom strancu i da mu pruži drugu šansu poput ove je zaista nevjerovatno“, rekla je Navas.

Španija prednjači

Španija, sa populacijom od 49,4 miliona, je globalni lider u transplantaciji organa više od tri decenije. Pored toga, 2021. godine je postala četvrta zemlja u Evropskoj uniji koja je legalizovala eutanaziju. Prema vladinim podacima, 426 ljudi je primilo pomoć pri umiranju 2024. godine.

Polovinu od šest transplantacija lica ikada izvršenih u Španiji izvršilo je osoblje bolnice Val d'Hebron. Godine 2010, ta bolnica je izvršila prvu kompletnu transplantaciju lica na svijetu. Prošle godine u Španiji je izvršeno oko 6.300 transplantacija organa, a najčešće su bile transplantacije bubrega, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja.

Tagovi:

Operacija

eutanazija

