Rusi potvrdili: Obustavljaju udare na Ukrajinu

Izvor:

ATV

30.01.2026

11:39

Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Rusija je prihvatila da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsjednika Donalda Trampa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Radi se o kreiranju povoljnih uslova za održavanje pregovora", rekao je Peskov novinarima.

On je potvrdio da se predsjednik SAD Donald Tramp lično obratio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu sa molbom da se Rusija uzdrži od udara na Kijev do 1. februara.

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su 23. i 24. januara u Abu Dabiju, a nova rudna planira je za 1. februar.

Ruska vojna operacija 2026

Ukrajina

Donald Tramp

