Užas: Učenik ubo nožem nastavnicu u školi!

Izvor:

SRNA

03.02.2026

16:22

Ужас: Ученик убо ножем наставницу у школи!
Foto: ATV

Nastavnica osnovne škole u francuskoj komuni Sanari-sur-Mer životno je ugrožena nakon što ju je učenik ubo nožem u učionici, saopštio je francuski ministar obrazovanja Eduar Žefre.

On je na "Iksu" napisao da će se smjesta uputiti ka mjestu napada.

Pozivajući se na lokalne nadležne organe u departmanu Var, televizija BFMTV objavila je da je šezdesetogodišnju nastavnicu napao četrnaestogodišnji učenik.

U izvještaju se navodi da je učenik priveden.

Za sada nije poznato zašto je učenik napao nastavnicu.

