Logo
Large banner

Oluja „Čandra“ hara Ujedinjenim Kraljevstvom: Zatvoreno na stotine škola, blokirani glavni putevi

Izvor:

Sputnik Srbija

27.01.2026

12:52

Komentari:

0
Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви
Foto: Pixabay

Zbog velike oluje Čandra koja je pogodila Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) danas je zatvoreno na stotine škola, a blokirani su i brojni putevi.

„Ukupno 242 škole su danas zatvorene u Sjevernoj Irskoj zbog teških vremenskih uslova“, saopšteno je na veb-sajtu vlade zemlje, prenosi Skaj njuz.

Žuti nivo upozorenja zbog vjetra na snazi je u Sjevernoj Irskoj danas do 21 čas uveče.

Meteorološka služba kaže da će oluja donijeti veoma jake vjetrove i da leteći otpad može dovesti do povreda i opasnosti po život.

Udari vetra između 97 i 113 kilometara na sat pogodiće istočne i sjeverne dijelove Sjeverne Irske, a na nekoliko priobalnih lokacija bice zabilježen udar od 120 kilometara na sat.

Širom UK zatvoreno je više glavnih puteva zbog oluje.

Kako je navedeno, u pitanju su putevi u Devonu, Somersetu i Dorsetu.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi:

Oluja

Ujedinjeno kraljevstvo

Oluja Čandra

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

снијег америка

Svijet

Oluja odnosi živote: Preminulo najmanje 20 ljudi, nema struje, otkazani letovi

5 h

0
"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

Svijet

"Apokalipsa" u SAD: Oluja odnijela najmanje 7 života, bez struje milioni ljudi, otkazivani letovi

1 d

0
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Svijet

SAD na ivici katastrofe: Dvije osobe umrle, 800.000 ljudi bez struje

1 d

2
Avion

Svijet

Zbog oluje otkazano više od 900 avionskih letova

2 d

0

Više iz rubrike

Опала продаја вотке у Русији

Svijet

Opala prodaja votke u Rusiji

41 min

0
лед

Svijet

"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

59 min

0
"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

Svijet

"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

1 h

0
Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

Svijet

Bijela kuća demantovala pisanje "Fajnenšel tajmsa"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner