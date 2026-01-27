Oluja „Čandra“ hara Ujedinjenim Kraljevstvom: Zatvoreno na stotine škola, blokirani glavni putevi

Zbog velike oluje Čandra koja je pogodila Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) danas je zatvoreno na stotine škola, a blokirani su i brojni putevi.

„Ukupno 242 škole su danas zatvorene u Sjevernoj Irskoj zbog teških vremenskih uslova“, saopšteno je na veb-sajtu vlade zemlje, prenosi Skaj njuz.

Žuti nivo upozorenja zbog vjetra na snazi je u Sjevernoj Irskoj danas do 21 čas uveče.

Meteorološka služba kaže da će oluja donijeti veoma jake vjetrove i da leteći otpad može dovesti do povreda i opasnosti po život.

Udari vetra između 97 i 113 kilometara na sat pogodiće istočne i sjeverne dijelove Sjeverne Irske, a na nekoliko priobalnih lokacija bice zabilježen udar od 120 kilometara na sat.

Širom UK zatvoreno je više glavnih puteva zbog oluje.

Kako je navedeno, u pitanju su putevi u Devonu, Somersetu i Dorsetu.

(sputnik srbija)