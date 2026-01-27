"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

Njemačka meteorološka služba izdala je upozorenje na "crni led", odnosno poledicu na kolovozima na području od Hamburga do centralne Bavarske, kao i širom savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija.

"Izbjegavajte nepotrebna putovanja i ostanite u zatvorenom prostoru koliko god je to moguće", navodi se u saopštenju, prenosi Bild.

Tokom noći u Njemačkoj se dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda zbog poledice na putevima.

Kod grada Zolingena u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija sudarila su se dva automobila na zaleđenom putu, a tri osobe su povrijeđene, prenosi Tanjug.

Nadležne službe u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg saopštile su da se dogodilo više saobraćajnih nezgoda izazvanih poledicom.

U dijelovima Bavarske mnogi putevi će danas ostati zatvoreni zbog rizika od pada drveća ili lomljenja granja.