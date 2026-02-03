EU se oglasila povodom spominjanja Lajčaka u spisima Džefrija Epstajna

Portparolka Evropske komisije Anita Hiper izjavila je danas da kancelarija visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost posreduje dijalogu Beograda i Prištine i taj proces je pod stalnim nadzorom država EU, pa bivši izaslanik EU Miroslav Lajčak, koji se pominje u Epstajnovim dokumentima, nije mogao kompromitovati proces.

Odgovarajući na pitanje da li je pominjanje nekadašnjeg posrednika u dijalogu u ime EU Miroslava Lajčaka u dokumentima povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, mogao kompromitovati dijalog o normalizaciji, Anita Hiper je objasnila da se taj proces od 2011. godine vodi između zainteresovanih strana, uz posredovanje EU i pod nadzorom država članica.

Ona je podsetila da je Lajčakov mandat istekao u januaru 2025. godine, a on je sada podnio ostavku na dužnost savjetnika za nacionalnu bezbjednost slovačkog premijera.

I komesar EU pomenut u Epstajnovim dokumentima

Povodom pominjanja evropskog komesara Maroša Ševčoviča u “Epstajnovim dokumentima”, na redovnoj konferenciji za novinare Evropske komisije u Briselu pročitana je njegova izjava.

– Nikada nisam imao ni direktnu, niti indirektnu komunikaciju sa Epstajnom, niti sam ikada dao saglasnost ili znao da će se moje ime pominjati u komunikaciji sa njim. Ako je to uradio Miroslav Lajčak, urađeno je bez mog znanja i saglasnosti. Ako je pominjao moje ime, to je činio iz svojih razloga i sa tim nemam ništa – naveo je Šefčovič u izjavi, koju je pročitao portparol Komisije Balaš Ujvari, piše Fonet.

– Nikad ni niko nije zatražio sastanak ili kontakt sa Epstajnom, ni on, niti Lajčak – navedeno je u izjavi evropskog komesara, koji dodaje da je “zapanjen” time što je njegovo ime korišćeno bez njegovog znanja i saglasnosti.