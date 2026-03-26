Dejstvovala PVO, pala krhotina i ubila dvoje ljudi u Abu Dabiju

Dvije osobe su poginule u Abu Dabiju usljed pada krhotina usljed dejstvovanja sistema protivvazdušne odbrane, saopšteno je iz Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Vlasti Abu Dabija potvrdile su incident koji se dogodio kada su sistemi protivvazdušne odbrane presreli balističku raketu. "Kao rezultat incidenta, dvije neidentifikovane osobe su poginule, tri su ranjene, a oštećen je i određeni broj automobila. Više informacija biće dostavljeno naknadno", navodi se u saopštenju Vlade, a prenosi Srna.

