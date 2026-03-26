Iran ima poseban uslov za prekid vatre: Oni su "prioritet"

Iran je rekao posrednicima da Liban mora biti uključen u svaki sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, navelo je šest regionalnih izvora upoznatih s iranskim stavom, povezujući kraj rata s obustavom izraelske ofanzive protiv Hezbolaha.

Iranski Pres TV (Press TV) je u srijedu citirao jednog zvaničnika koji je rekao da Teheran želi da svaki dogovor sa SAD-om osigura kraj rata kako protiv Irana, tako i protiv drugih otporničkih grupa u regionu.

Visoki iranski zvaničnik rekao je za Rojters (Reuters) da Teheran i dalje razmatra američki prijedlog za okončanje regionalnog rata koji traje skoro mjesec dana.

Šest regionalnih izvora, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, rekli su da je Teheran još sredinom marta obavijestio posrednike da želi sporazum koji bi takođe zaustavio izraelske napade na libansku oružanu grupu Hezbolah.

Visoki zvaničnik administracije Donalda Trampa rekao je da su okončanje iranskih posredničkih aktivnosti i razoružavanje Hezbolaha ključni za osiguranje mira i stabilnosti u Libanu i širom regiona.

Jedan od regionalnih izvora rekao je za Rojters da je Hezbolah dobio iranske garancije da će biti uključen u svaki širi sporazum.

„Iran daje prioritet Libanu, neće prihvatiti izraelska kršenja u Libanu kao što se desilo nakon primirja 2024. godine“, rekao je izvor, aludirajući na nastavak izraelskih napada uprkos primirju koje je okončalo prethodni rat između Hezbolaha i Izraela.

Takvo povezivanje bi ponovo potvrdilo veze Teherana i Hezbolaha u trenutku političkih previranja u Bejrutu, gdje je odluka šiitske grupe da uđe u rat dodatno pojačala dugotrajne tenzije među različitim sektama.

Hezbolah je dugo bio dominantna snaga u libanskoj državi, ali je njegov uticaj značajno oslabio nakon što je teško pogođen u izraelskim napadima 2024. godine. Nova vlada u Libanu postavila je bez presedana zahtjeve za njegovo razoružavanje i zabranila njegove vojne aktivnosti.

Libansko ministarstvo vanjskih poslova je u utorak proglasilo imenovanog iranskog ambasadora personom non grata. Hezbolah i druge vodeće šiitske figure u zemlji osudile su taj potez i poručile da ambasador treba ostati.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da Izrael nije vodio niti vodi pregovore s iranskim terorističkim režimom.

Izvor upoznat sa izraelskom vojnom strategijom rekao je da će se izraelski napadi na Hezbolah vjerovatno nastaviti i nakon završetka zračnog rata s Iranom, opisujući ta dva fronta kao nepovezana.

Prema četiri libanska izvora, Hezbolah je svoju odluku o ulasku u sukob temeljio na pretpostavci da će iransko vjersko vođstvo preživjeti rat i da će doći do regionalnog primirja koje uključuje i tu libansku grupu.