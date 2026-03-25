Kako je imigrant iz BiH kao pijun uvučen u lažnu otmicu milionerove žene

Prema svim standardima, Rid i Kvin Grej bili su par koji je ostvario svoj američki san.

Bili su uspješni – biznismen Rid je zarađivao više od milion dolara godišnje – i živjeli su u prelijepoj porodičnoj kući u romantičnom gradiću Ponte Vedra na Floridi, sa svoje dve male d‌jevojčice.

Ali od‌jednom, jednog običnog petka u septembru 2009. godine, taj mir je narušen.

Kvin je oteta uz prijetnju pištoljem i gubi joj se svaki trag. Na stolu u njihovoj kući ležala je poruka – zahtjev za 50.000 dolara u gotovini i prijetnja da će Kvin umrijeti ako se otkup ne plati.

"U svakoj otmici, svaki minut, svaki sat, je ključan", rekao je bivši specijalni agent FBI-ja Toni Kravic za serijal koji će biti prikazan na HBO, a priču prenosi i britanski The Sun.

"Vjerovali smo da je ova majka u stvarnoj opasnosti. Moja misija je bila da dovedem Kvin Grej kući živu. Bila je misterija ko ju je kidnapovao".

Pošto je SWAT tim obezbijedio kuću, u slučaju da se otmičari vrate po njenog muža ili d‌jecu, policija i FBI su se bacili na posao – i priveli Rida na ispitivanje.

"U svakoj istrazi zločina, prve osobe koje morate isključiti su ljudi najbliži žrtvi", rekao je Dejvid Šoar, koji je u to vrijeme bio šerif lokalnog okruga. Ispostavilo se da je stvarnost bila daleko od idiličen slike srećne porodice koju su prikazivali svijetu. Brak se raspadao, a Rid je istražiteljima rekao da je njegova žena imala aferu. To je navelo istražitelje da se pitaju da li je uopšte bila kidnapovana ili je ovo bila složena šema za prikrivanje ubistva. Sve to je trajalo do 8 sati sljedećeg jutra, kada je Rid dobio poziv – od Kvin. Iako je zvučala uznemireno, to je bio dokaz da je živa. Ponovo je pozvala, ovog puta sa uputstvima gd‌je da ostavi novac.

Otkupnina od 50.000 dolara

"Rid je bio spreman da plati otkup", rekao je Toni. „Bila je to ogromna prilika. Željeli smo da vidimo ko će pokupiti tu torbu sa novcem. Planirali smo da ih pratimo, sa nadom da će nas odvesti do mjesta gde se Kvin nalazi.“ FBI i policija su bili spremni da napadnu, ali onda je stigao poziv koga su se plašili. Opet je bila Kvin, koja im je rekla da je isporuka otkazana – i da su policajci primijećeni. Sati su prolazili bez odgovora, sve dok Kvin nije pozvala svoju majku, Gejl, sa novim uputstvima o tome gd‌je da predaju otkup. Ovog puta nisu htjeli da rizikuju. Stavili su lokator unutar torbe, a područje oko mjesta isporuke – parking restorana – bilo je prepuno agenata.

"Ovo je napet trenutak", rekao je Toni. "Imamo 50.000 dolara na veoma javnom trgu i čekamo ko će ih pokupiti". Tačno na znak, četvorica muškaraca su napustila restoran i pokupila torbu. Istražitelji su počeli da ih prate – sve dok ih poziv hitnim službama nije zaustavio. Bili su to upravo ljudi koje su pratili i koji su pozvali da predaju novac policiji.

"Ispostavilo se da su ova gospoda koja su pokupila novac njemački teniseri koji su bili u gradu na teniskom turniru", rekao je Toni. "Oni nisu imali nikakve veze sa otmicom. Bili su prestravljeni da ih prate dileri droge".

Nevjerovatna ispovijest "žrtve"

Pokušaj policije da predaju novac otmičarima propao je čak dva puta. A, onda stiže poziv i od samog otmičara!

"Kada sam čuo glas otmičara, to je zaista sve promijenilo", rekao je. "Njegov akcenat je bio istočnoevropski. Njegov ton je bio samouvjeren i arogantan". Onda su, u pozadini, čuli pucanj. Ali baš kada su se pitali odakle bi mogao doći sljedeći trag, stigao je poziv hitnim službama. Bila je to Kvin – i bila je bez svoj otmičara.

"Kvin je na kraju dovedena ovde u kancelariju FBI-ja u Džeksonvilu", rekao je nadzorni specijalni agent Gari Lofert. Utisak je bio da je izgledala dobro, ali je očigledno prošla kroz mnogo trauma

Počela je da krivi svog muža Rida Greja. Tvrdila je da su je trojica Albanaca otela iz njene kuće. Poslije nekoliko dana od prvog saslušanja, doveli su je ponovo na razgovor. Tada je tvrdila da je u pitanju bila samo jedna osoba – ne tri, kako je ranije rekla. Ali ono što je zatim rekla ostavilo je istražitelje u šoku. Tada je prepričala kako je spavala sa svojim otmičarem jer je navodno bila primorana. Njena priča se ubrzo ponovo promijenila. Ovog puta im je rekla da su odsjeli u hotelu.

Trag vodi do Osmanovića

"To je bio veliki trag" rekla je Aleks. "Kontaktirali smo menadžera i osoblje i pokazali im njenu sliku. Sjetili su se da je bila sa muškarcem i da su njih dvoje delovali kao normalan par". Tada im je rečeno da su bili veoma zaljubljeni, a Kvin nije pokazivala nikakve znake stresa i prisile. Menadžer je rekao da je Kvin bila sama u sobi i da je muškarac dolazio i odlazio i ostavljao je tamo periodično.

"To je bilo izuzetno čudno. Ako je bio jedan otmičar, i otišao je, zašto Kvin nije pozvala pomoć?" Kvin je takođe pomenula da je njen otmičar izašao da kupi pileća krilca u obližnjem supermarketu. Na osnovu toga, policija je uspjela da snimi sliku osumnjičenog sa video nadzora. A kada su sliku objavili u lokalnim vijestima, stigao je poziv hitnim službama – od samog muškarca! Zbunjen zašto se njegova slika emituje, muškarac – imigrant iz Bosne i Hercegovine po imenu Jasmin Osmanović- rekao im je da je već na putu ka policijskoj stanici.

"Osmanović je d‌jelovao veoma arogantno, veoma drsko“, rekao je agent Gari. "Naveo je detektive da povjeruju da je ovo gubljenje vremena", Tvrdio je da ima alibi, a kada mu je pokazana njena fotografija, negirao je da ima ikakve veze s njom. Ali njegova prevara je ubrzo razotkrivena.

Klupko prevare

"Dok smo prolazili kroz saslušanje, počeo je da shvata da ga je Kvin izdala“, rekao je Aleks. „Kada smo počeli da razgovaramo o optužbama sa kojima se suočava – otmici i seksualnom napadu, za koje je predviđen doživotni zatvor – to je bila prelomna tačka kada je promijenio iskaz". Osmanović je tvrdio ne samo da je nevin, već da ima dokaz – tajni glasovni snimak njega i Kvin zajedno.

"On ulazi u sobu i oni razgovaraju", rekao je Aleks. "Onda čujemo kako vode seks". Na snimku se može čuti kako Osmanović pita Kvin o njenom seksualnom životu sa Ridom, na šta mu ona odgovara, Slušajući ostatak snimka, istražiteljima je bilo jasno da je u pitanju tajna, ljubavna veza.

Naredno veče kada je Jasmin ostavio Kvin samu, ona je tada počela da shvata da se ovo raspada. Navodno je razmišljala i o ubistvu muža.

"Mislim da je to možda bio njen krajnji cilj, jer bi u slučaju razvoda dobila polovinu. Da je Rid mrtav, dobila bi sve". Kvin je negirala sve optužbe, ali je bilo jasno da ne da nije bila oteta, već je sve ovo zapravo bila složena prevara.

Presuda

Na sudu je dobila sedam godina uslovne kazne, dok je Osmanović dobio šest. Oboje su morali da plate i novčanu kaznu od 86.000 dolara kancelariji šerifa okruga kako bi pokrili troškove istrage.

"Mislim da je Jasmin Osmanović na neki način bila dobrovoljni pijun“, rekao je Aleks. "Tu je bio momak, veoma skromnih sredstava, i ukazala mu se ova zlatna prilika - žena bogata, lijepa i bila je spremna na aferu sa njima. To ga je zaveo i navelo da radi šta god je ona željela".

Osvrćući se na slučaj, Toni se složio.

"Njihova složena prevara izazvala je mnogo bola svim članovima porodice, mnogo brige, frustracije, bijesa i potrošila nam je dosta sati na istrazi. Kvin Grej je izdala i muža i ljubavnika i izgubila je sve. Izgubila je porodicu, izgubila je dom u raju, izgubila je povjerenje porodice i prijatelja i ukaljala je sopstvenu reputaciju – a, zbog čega?"

/Nezavisne novine/