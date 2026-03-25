SAD poslale kopnene jedinice na Bliski istok

ATV

25.03.2026

19:32

САД послале копнене јединице на Блиски исток
Foto: Brett Sayles/Pexels

Sjedinjene Američke Države zvanično su potvrdile slanje dijela svojih kopnenih snaga na Bliski istok, nakon višednevnih spekulacija i brojnih upita javnosti.

Kako je saopšteno iz Pentagona za BBC, u regiju će biti raspoređeni dijelovi komande 82. vazdušno-desantne divizije, određeni prateći elementi divizije, te 1. borbena brigada.

Američki zvaničnici zbog bezbjednosnih razloga nisu željeli davati dodatne informacije o rasporedu i tačnim lokacijama jedinica.

Struktura ovih trupa ukazuje na vrste vojnih kapaciteta koje SAD dovode u region, potencijalno u kontekstu širenja sukoba.

82. vazdušno-desantna divizija, sa sjedištem u Sjevernoj Karolini, smatra se jednom od najelitnijih konvencionalnih borbenih jedinica američke vojske. Dijelovi divizije su u stalnoj pripravnosti i mogu biti raspoređeni bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati.

"Ove trupe su obučene za desantiranje padobranima ili helikopterima na ciljane lokacije, s ciljem brzog zauzimanja teritorije. U kontekstu potencijalnog sukoba s Iranom, mogle bi služiti kao opcija za preuzimanje kontrole nad ključnim tačkama poput ostrva Harg ili drugih strateških lokacija", navodi se u saopštenju.

Ipak, ova jedinica primarno je fokusirana na brzu mobilnost i ne raspolaže teškom opremom potrebnom za dugotrajne borbene operacije.

S druge strane, 1. borbena brigada, dio 10. planinske divizije sa sjedištem u Njujorku, u potpunosti je opremljena za dugotrajna borbena djelovanja i operacije punog spektra, kako se navodi u vojnoj terminologiji, prenosi Avaz.

