Novi napad u školi: Učenik ubo nožem nastavnicu

Nastavnica osnovne škole prevezena je u bolnicu u italijanskom gradu Bergamo, nakon što ju je učenik osmog razreda ubo nožem ispred obrazovne ustanove u obližnjem gradu Treskore Balneario, javila je italijanska agencija Ansa, pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvori navode da je nastavnica u kritičnom stanju i da je u bolnicu prevezena helikopterom.

Prema navodima izvora, radi se o 57-godišnjoj nastavnici stranog jezika.

Za sada nisu poznati zvanični detalji u vezi sa incidentom ili policijskom istragom.