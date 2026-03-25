Novi napad u školi: Učenik ubo nožem nastavnicu

Autor:ATV
25.03.2026
Nastavnica osnovne škole prevezena je u bolnicu u italijanskom gradu Bergamo, nakon što ju je učenik osmog razreda ubo nožem ispred obrazovne ustanove u obližnjem gradu Treskore Balneario, javila je italijanska agencija Ansa, pozivajući se na neimenovane izvore.
Izvori navode da je nastavnica u kritičnom stanju i da je u bolnicu prevezena helikopterom.
Prema navodima izvora, radi se o 57-godišnjoj nastavnici stranog jezika.
Za sada nisu poznati zvanični detalji u vezi sa incidentom ili policijskom istragom.
