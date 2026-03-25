Pojavili se snimci, šokantan obrt u slučaju Epstin: Najbliži saradnici otkrili sve

Računovođa i advokat osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina izjavili su pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma SAD da ih federalni istražitelji nikada nisu intervjuisali u vezi sa njegovim poslovima, pokazali su video snimci njihovih svjedočenja.

Odbor je ranije ovog mjeseca iza zatvorenih vrata ispitao Epstinovog računovođu Ričarda Kana i advokata Darena Indikea u okviru istrage o slučajevima povezanim sa Epstinom, preneo je NBC.

Obojica su rekli da nisu bili svedoci nezakonitih radnji, a vlasti ih nikada nisu optužile za krivična dela.

Njihove izjave su otvorile pitanja o obimu istrage koju su vodili Ministarstva pravde SAD-a i Federalni istražni biro (FBI), koji su u zajedničkom memorandumu u julu opisali istragu kao "iscrpnu" i najavili da neće objavljivati dodatne materijale o Epstinu.

Resorno ministarstvo nije komentarisalo svedočenja niti objasnilo zašto dve osobe koje su godinama radile za Epstina nisu bile ispitane.

Objavljeno više od tri miliona dokumenata o Epstinu

Ministarstvo pravde SAD-a je ranije objavilo više od tri miliona dokumenata o ovom slučaju, od kojih je većina bila znatno redigovana, dok je sličan broj dokumenata zadržan zbog zaštite žrtava, sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje maloletnika, nasilje, kao i zbog advokatske tajne i drugih razloga.

Kasnije je vlada bila primorana da objavi sve preostale dosijee nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea o Epstinu.

Istraga počela prije dvije decenije

Federalna istraga o Epstinu e započela prije gotovo dvije decenije, a savezni tužioci su 2008. godine nadgledali sporazum o priznanju krivice u slučaju seksualnog iskorišćavanja maloletnice.

Epstin je ponovo uhapšen 2019. godine po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, ali je umro u zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje.

Kan je u svjedočenju rekao da ga "nijedan vladin organ nikada nije ispitivao", iako je dobijao sudske pozive od tužilaštva u vezi sa dokumentima o Epstinu.

Uloga advokata: Poslovne transakcije kao paravan?

Indike je naveo da ga prije ovog mjeseca organi reda nikada nisu kontaktiralu u vezi sa Epstinom ili njegovom saradnicom Gislejn Maksvel.

On je rekao da ga to nije iznenadilo, s obzirom na njegovu ulogu advokata zaduženog za poslovne transakcije.

Obojica su takođe upitana da li su razmišljala o prekidu saradnje sa Epstinom nakon što je 2008. priznao krivicu za seksualni prestup nad maloljetnicom.

Kan je rekao da je o tome razmišljao, ali je odlučio da ostane zbog finansijske krize i porodičnih obaveza, a Indike je naveo da tada nije razmišljao o odlasku.

