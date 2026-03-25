Logo
Large banner

Pojavili se snimci, šokantan obrt u slučaju Epstin: Najbliži saradnici otkrili sve

Autor:

ATV

25.03.2026

14:55

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Računovođa i advokat osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina izjavili su pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma SAD da ih federalni istražitelji nikada nisu intervjuisali u vezi sa njegovim poslovima, pokazali su video snimci njihovih svjedočenja.

Odbor je ranije ovog mjeseca iza zatvorenih vrata ispitao Epstinovog računovođu Ričarda Kana i advokata Darena Indikea u okviru istrage o slučajevima povezanim sa Epstinom, preneo je NBC.

Obojica su rekli da nisu bili svedoci nezakonitih radnji, a vlasti ih nikada nisu optužile za krivična dela.

Njihove izjave su otvorile pitanja o obimu istrage koju su vodili Ministarstva pravde SAD-a i Federalni istražni biro (FBI), koji su u zajedničkom memorandumu u julu opisali istragu kao "iscrpnu" i najavili da neće objavljivati dodatne materijale o Epstinu.

Resorno ministarstvo nije komentarisalo svedočenja niti objasnilo zašto dve osobe koje su godinama radile za Epstina nisu bile ispitane.

Objavljeno više od tri miliona dokumenata o Epstinu

Џефри Епстајн

Svijet

Epstinov saradnik: Da sam znao, odmah bih prekinuo saradnju

Ministarstvo pravde SAD-a je ranije objavilo više od tri miliona dokumenata o ovom slučaju, od kojih je većina bila znatno redigovana, dok je sličan broj dokumenata zadržan zbog zaštite žrtava, sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje maloletnika, nasilje, kao i zbog advokatske tajne i drugih razloga.

Kasnije je vlada bila primorana da objavi sve preostale dosijee nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea o Epstinu.

Istraga počela prije dvije decenije

Federalna istraga o Epstinu e započela prije gotovo dvije decenije, a savezni tužioci su 2008. godine nadgledali sporazum o priznanju krivice u slučaju seksualnog iskorišćavanja maloletnice.

Epstin je ponovo uhapšen 2019. godine po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, ali je umro u zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje.

Џефри Епстин-16032026

Svijet

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

Kan je u svjedočenju rekao da ga "nijedan vladin organ nikada nije ispitivao", iako je dobijao sudske pozive od tužilaštva u vezi sa dokumentima o Epstinu.

Uloga advokata: Poslovne transakcije kao paravan?

Indike je naveo da ga prije ovog mjeseca organi reda nikada nisu kontaktiralu u vezi sa Epstinom ili njegovom saradnicom Gislejn Maksvel.

On je rekao da ga to nije iznenadilo, s obzirom na njegovu ulogu advokata zaduženog za poslovne transakcije.

Obojica su takođe upitana da li su razmišljala o prekidu saradnje sa Epstinom nakon što je 2008. priznao krivicu za seksualni prestup nad maloljetnicom.

Kan je rekao da je o tome razmišljao, ali je odlučio da ostane zbog finansijske krize i porodičnih obaveza, a Indike je naveo da tada nije razmišljao o odlasku.

(informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstin

Džefri Epstajn

Gislejn Maksvel

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Slučaj Epstin: U istrazi francuski diplomata i banka Rotšild

8 h

0
Принцеза Мете-Марит

Svijet

Norveška princeza progovorila o Epstinu: „Voljela bih da ga nikada nisam upoznala“

4 d

0
Све више норвешких политичара под истрагом због веза са Епстином

Svijet

Sve više norveških političara pod istragom zbog veza sa Epstinom

1 sedm

0
Џефри Епстин

Svijet

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

1 sedm

0

Više iz rubrike

Први случај птичјег грипа код људи у Европи

Svijet

Prvi slučaj ptičjeg gripa kod ljudi u Evropi

39 min

0
Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

Svijet

Fico: Ne potcjenjujte popularnost Putina u Rusiji

1 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Ovo je trenutak kada su s obale ispaljene rakete na nosač aviona "USS Abraham Linkoln", tvrde da je pogođen!

2 h

0
Криста Пика

Svijet

Ovo je Krista Pika, prva žena koja će biti pogubljena u Tenesiju poslije više od dva vijeka

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

15

14

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijski procvat

15

10

Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

15

07

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

15

06

Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner