Slučaj Epstin: U istrazi francuski diplomata i banka Rotšild

Francuski istražitelji pretražili su pariske kancelarije švajcarske banke Edmond de Rotšild u okviru istrage o navodnoj korupciji u koju je umješan francuski diplomata čije je ime navedeno u dokumentima povezanim sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, potvrdili su tužioci u utorak.

U centru istrage je Fabris Ejdan, francuski diplomata koji je služio u Ujedinjenim nacijama od 2006. do 2013. godine, a kasnije je radio u pomenutoj banci. Njegovo ime se pojavilo u više od 200 dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, uključujući imejlove koje je navodno slao Epštajnu između 2010. i 2016. godine sa svoje lične i adrese UN.

Slanje povjerljivih dokumenata

Neki od imejlova koje je Rojters vidio pokazuju da je Ejdan tokom tog perioda Epštajnu prenosio izvještaje sa brifinga Saveta bezbjednosti UN i druge povjerljive dokumente. Ejdan je negirao bilo kakvu nezakonitu radnju, a njegov advokat nije bio odmah dostupan za komentar.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je sprovelo internu istragu, tokom koje je obavljeno oko 30 intervjua. Ministarstvo je saopštilo da su svi pozvani sadašnji i bivši zaposleni sarađivali, dodajući da su na raspolaganju pravosudnim organima i da razmatraju pokretanje disciplinskog postupka.

Pretres kancelarija banke obavljen je u petak, a prisustvovala je i Arijana de Rotšild, šefica švajcarske banke, rekao je izvor blizak banci. Isti izvor je rekao da Edmond de Rotšild u potpunosti sarađuje sa pravosuđem u istrazi koju vodi finansijsko tužilaštvo.

Francuska istraga

Dodao je da je interna istraga pokrenuta čim su se pojavile sumnje u vezi sa bivšim zaposlenim, koji je radio u banci od 2014. do 2016. godine. Portparol banke je odbio da komentariše. Istragu vode službenici iz centralne francuske kancelarije za borbu protiv korupcije i finansijskih i poreskih prestupa. Oni su krajem februara obavili dobrovoljni razgovor sa Ejdanom.

Francusko finansijsko tužilaštvo je objavilo da istražuje navode o pasivnoj korupciji stranog javnog službenika i saučesništvu u zločinu, a istraga je posebno usmjerena na Ejdana.

Na pitanje da li istražuju Epštajnove veze sa bankom Edmond de Rotšild, švajcarski finansijski regulator Finma je odgovorio da u okviru svojih nadzornih aktivnosti uzima u obzir sve vjerodostojne informacije i sprovodi detaljne provjere ako posuma u legalnost poslovanja.

Ime u evidenciji

Švajcarski savezni tužioci nisu odmah odgovorili na zahtijev za komentar o tome da li i oni sprovode istragu. Portparol tužilaštva u Ženevi takođe je odbio da komentariše da li su preduzete neke mjere u tom gradu.

Ime Arijane de Rotšild pojavilo se i u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD u januaru. Dokumenti su pokazali da je ona bila u ličnoj prepisci sa Epštajnom godinama prije njegovog hapšenja 2019. godine.

Nakon objavljivanja ovih dokumenata, portparol banke je rekao da je Epštajn bio poslovni poznanik gospođe de Rotšild od 2013. do 2019. godine. Dodao je da ona nije imala saznanja o Epštajnovom ponašanju.

(indeks)