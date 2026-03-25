U Sloveniji vojska pomaže prevoziti gorivo, smiruju se gužve na pumpama

Vojska se, nakon odluke vlade, uključila u distribuciju goriva u Sloveniji, objavila je danas Slovenačka vojska na Fejsbuku.

Logistička brigada pripremila je ljudstvo i opremu za obezbjeđivanje snabdijevanja gorivom širom Slovenije. U okviru 670. logističkog bataljona aktivirane su posade cisterni za gorivo, koje su prije izlaska na teren prošle dodatnu obuku.

Navode i da vojne cisterne, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, već učestvuju u dostavi goriva te pomažu stabilizaciji snabdijevanja u državi.

Stanje se polako normalizuje

Stanje na benzinskim pumpama polako se normalizuje nakon jučerašnjeg poskupljenja goriva, iako je potražnja i dalje povećana, objavio je danas slovenački portal 24ur (24ur.com).

Iz vodećeg slovenačkog trgovca naftnim derivatima, Petrola, poručuju da bi se snabdijevanje moglo u potpunosti stabilizovati do petka, te odlučno odbacuju optužbe da namjerno ometaju isporuku manjim pumpama. Trgovci ipak upozoravaju da će za potpunu normalizaciju biti potrebno još vremena.

Predsjednik Uprave Petrola Sašo Berger izvinio se u ime kompanije svim kupcima zbog nestašice goriva na pojedinim prodajnim mjestima.

„Svi zajedno ulažemo maksimalne napore kako bismo obezbijedili što neometanije snabdijevanje. Čim se situacija zaoštrila, aktivirali smo sve raspoložive mehanizme. Želim naglasiti da goriva u skladištima ne nedostaje. Snabdijevanje sistema ostaje stabilno“, poručio je Berger.

Smanjene akcize, ograničene količine

Iz kompanije MOL (MOL) INA (INA) takođe su poručili da se stanje popravlja. Potražnja je, međutim, i dalje povećana, pa će biti potrebno izvjesno vrijeme da se situacija u potpunosti normalizuje. Uvjeravaju da se i dalje trude da obezbijede što bolje snabdijevanje svojih prodajnih mjesta.

U kompaniji Šel Adrija (Shell Adria) primjećuju značajan pad potražnje na svojim pumpama.

U ponoć su u Sloveniji, uprkos smanjenju akciza, osjetno porasle cijene goriva na pumpama van auto-puteva. Litar benzina od 95 oktana poskupio je za 11,5 centi na 1,581 evro, litar dizela za 16,8 centi na 1,696 evra, a litar lož-ulja za 18,3 centa na 1,342 evra. Vlada je odlučila da će nove cijene važiti samo sedam dana.

Od nedjelje je na snazi i privremeno ograničenje točenja goriva. Fizička lica dnevno mogu natočiti najviše 50 litara, a pravna lica i preduzetnici, uključujući poljoprivrednike, 200 litara. Na benzinskim pumpama na auto-putevima i brzim putevima cijene goriva od petka više nisu regulisane. Tako je na pojedinim Petrolovim (Petrol) pumpama litar dizela danas oko podneva koštao i više od dva evra, dok su cijene na MOL-ovim (MOL) pumpama bile niže.