Logo
Large banner

Orban: Neću dozvoliti da EU pljačka Mađare

Autor:

ATV

24.03.2026

22:26

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će, ukoliko EU realizuje planove o isplati Ukrajini više od 1,5 milijardi evra, kamate na kredite morati da otplaćuju čak i unuci Evropljana, te poručio da neće dozvoliti da Mađare pljačkaju.

Orban je rekao da, ukoliko pobijedi na predstojećim parlamentarnim izborima, neće dozvoliti da se novac mađarskih građana šalje Ukrajini, prenosi SRNA.

илу-ротација-19092025

"Obećavam da ću, kao što sam uspio u prethodne četiri godine, i u naredne četiri zaštititi Mađarsku od rata, uključujući i njegov finansijski teret. Braniću ono što pripada Mađarima, ono što zaslužujete, ono što ste stekli svojim radom i neću dozvoliti da vas pljačkaju i oduzimaju vaš novac da bi ga slali u Ukrajinu", rekao je Orban na predizbornom skupu u gradu Nađkanjiža.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner