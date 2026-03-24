Boris Mišević isprozivao Stanivukovića: Frende, nema to veze s tim što si Srbin

Stanivuković je u sinoć zaustavljen i priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška nakon što je odbio pregled lične prtljage.

Kako navode hrvatski mediji, nakon nekoliko sati je pušten, a radi se o standardnoj proceduri koja vrijedi za sve.

Cijeli slučaj je na Fejsbuku komentarisao RTL-ov reporter Boris Mišević.

"Ovaj Stanivuković mali pljuje Hrvatsku i priča svašta okolo; pa onda se čudi kad mu se vraća milo za drago na grani. Frende nema to veze s tim što si Srbin. I ja sam i to iz Srbije rođen u Beogradu pa nemam problema, čak ni kada prozivam tu istu HR policiju ili skupljam ljude na Trg zbog korona maltretiranja. Ja da dođem u Banjaluku ispoštovao bi recimo njega kao izabranog gradonačelnika u svakom pogledu i bio bi pristojan. To ti se zove milo za drago i u životu uvijek bude tako da nema čuđenja. Glumljenje žrtve je komično. Da je bio pristojan i poštovao RH bilo bi sve OK. Korektnost je ključ, a ne nabrijavanje. Ovo je Hrvatska ipak frende. Show some respect" , napisao je u objavi.