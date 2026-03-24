Pojavio se UZNEMIRUJUĆI snimak mučenja navijača Hajduka

Navijači Hajduka, tačnije njihova podgrupa iz Zagreba, imala je kontakt sa Grobarima, navijačima Partizana, što je u Hrvatskoj ne samo među navijačima, već i u medijima shvaćeno kao nacionalna izdaja.

Pojavio se i uznemirujući snimak na kojem se vidi kako jednom navijaču pale tetovažu na nozi.

Tamošnji mediji pišu a su pripadnici BBB u njegovom telefonu pronašli sporne poruke, u kojima navodno sarađuje sa navijačima Partizana, pa čak i obećava da će im dostavljati fotografije same grupe.

Uz to, pojavile su se i prepiske u kojima, prema tim navodima, proziva i pojedine članove sopstvene navijačke

Na video-zapisu se jasno uočava muškarac u donjem vešu, koji djeluje kao da je bez svijesti, dok mu druga osoba prinosi plamen i pali nogu, što je izazvalo šok u javnosti.

"Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno j****o smeće i ti to ne zaslužuješ ikada više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikada bila Torcida Zagreb", čuje se snimku.

Izuzetno uznemirujući snimak objavljen je na društvenoj mreži Iks.

