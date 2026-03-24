Logo
Large banner

Hrvatska policija o privođenju Stanivukovića: Puštena osoba sa istom prezimenom

Autor:

ATV

24.03.2026

14:58

Komentari:

1
Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pušten je u utorak oko 13 sati, s dva prekršajna naloga, s graničnog prelaza Stara Gradiška gdje je noćas zadržan jer je odbio pregled prtljage i policijska upozorenja, piše HRT.

"Stanivukoviću su izdana dva prekršajna naloga s kaznama od ukupno 390 evra uz troškove postupka jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli.

Region

Gdje je Stanivuković? Hrvati kažu da je pušten noćas u 2, PSS tvrdi da je u pritvoru

Iako je ranije izviješteno da je pušten noćas iza 2 sata iz policije su ispravili da je u to vrijeme puštena druga osoba istog prezimena, dok je gradonačelnik Banjaluke zadržan do ponedjeljka oko 13 sati", navode iz policije, a prenosi HRT.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o privođenju na granici: Ako se ovo nastavi, tražiću recipročne mjere

Драшко Станивуковић привођење

Banja Luka

Stanivuković pušten, oglasio se nakon izlaska iz pritvora

Драшко Станивуковић приведен

Banja Luka

Stanivuković priveden na granici: "Odbio da otvori kofer, čeka odluku sudije"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Privođenje Draška Stanivukovića

Draško Stanivuković

Hrvatska

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Гдје је Станивуковић? Хрвати кажу да је пуштен ноћас у 2, ПСС тврди да је у притвору

Region

Gdje je Stanivuković? Hrvati kažu da je pušten noćas u 2, PSS tvrdi da je u pritvoru

2 h

2
Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

Region

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

3 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Region

Nestašica dizela u Hrvatskoj, od ponoći nove cijene

8 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Region

Gužva na pumpama u Hrvatskoj: U Zagrebu nestašica dizela

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

04

Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

15

59

Janša komentarisao izbore: Bilo je nepravilnosti

15

55

Dodik: Opasnost je da Vukanović i njemu slični uđu u Savjet ministara

15

54

Šakiri otkazani svi koncerti

15

52

Šta ako vas neko udari na parkingu i kako naplatiti štetu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner