Hrvatska policija o privođenju Stanivukovića: Puštena osoba sa istom prezimenom

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pušten je u utorak oko 13 sati, s dva prekršajna naloga, s graničnog prelaza Stara Gradiška gdje je noćas zadržan jer je odbio pregled prtljage i policijska upozorenja, piše HRT.

"Stanivukoviću su izdana dva prekršajna naloga s kaznama od ukupno 390 evra uz troškove postupka jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli.

Region Gdje je Stanivuković? Hrvati kažu da je pušten noćas u 2, PSS tvrdi da je u pritvoru

Iako je ranije izviješteno da je pušten noćas iza 2 sata iz policije su ispravili da je u to vrijeme puštena druga osoba istog prezimena, dok je gradonačelnik Banjaluke zadržan do ponedjeljka oko 13 sati", navode iz policije, a prenosi HRT.

Republika Srpska Dodik o privođenju na granici: Ako se ovo nastavi, tražiću recipročne mjere

Banja Luka Stanivuković pušten, oglasio se nakon izlaska iz pritvora