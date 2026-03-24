Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

Autor:ATV
24.03.2026
12:38
Komentari:0
Maloljetnik iz Podgorice uhapšen je zbog sumnje da je ukrao 3.500 evra iz kladionice u Kotoru, a tereti se i za više krađa na području Herceg Novog, Budve i Cetinja.
Menadžer sportske kladionice prijavio je sinoć policiji krađu novca iz njihove poslovnice u Kotoru, nakon čega je ubrzo u Budvi identifikovan šesnaestogodišnjak kod koga je pronađen dio ukradenog novca.
"Utvrđeno je da su za ovim maloljetnim licem tragali i službenici odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, Budva i Cetinje zbog sumnje da je i u tim opštinama počinio krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, a prenosi Srna.
