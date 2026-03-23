Od ponoći skuplje gorivo u Crnoj Gori

Autor:ATV
23.03.2026
19:02
Komentari:0
U Crnoj Gori će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva i to od šest do 30 centi, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva energetike i rudarstva.
Najviše će poskupjeti lož ulje - za 30 centi i koštaće 1,72 evra, litar "evrosupera 98" koštaće 1,56 evra, što je šest centi više nego sad.
Cijena "evrosupera 95" biće 1,52 evra, a "evrodizela" 1,57 evra.
Vlada Crne Gore donijela je u petak, 20. marta, odluku o privremenom umanjenju akciza
na dizel gorivo za 50 odsto, a na benzin za 25 odsto, s ciljem zaštite građana od naglih poremećaja na tržištu i očuvanja stabilnosti cijena energenata.
Mjera se odnosi isključivo na goriva koja se koriste za pogon motornih vozila, prenosi SRNA.
Goriva namijenjena za grijanje nisu obuhvaćena ovom odlukom, imajući u vidu da propisani korisnici već ostvaruju pravo na povrat akcize i to u maksimalnom iznosu od 207 evra na 1.000 litara, dodaju iz Ministarstva.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h3
Fudbal
2 h0
Društvo
2 h0
Scena
2 h0
Najnovije
Najčitanije
21
02
21
02
21
00
20
49
20
48
Trenutno na programu