Vesna Medenica ostaje u pritvoru

Autor:ATV
23.03.2026
15:10
Komentari:0
Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu koja je uložena na odluku o pritvoru za Vesnu Medenicu, javio je podgorički portal Dan.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora.
Pritvor joj je određen 28. februara. Tada je uvažena žalba SDT-a i umjesto mjere nadzora Medenici je određen istražni pritvor povodom presude kojom je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora.
Iz Višeg suda Podgorica su 4. marta saopštili da je povodom određivanja pritvora Vesni Medenici novonastala okolnost bjekstvo njenog sina Miloša Medenice.
