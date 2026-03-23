Janši jedan mandat manje od Goloba, ova partija bi mogla da odredi vladu Slovenije

SDS i liberalni Pokret Sloboda (GS) bili su izjednačeni na parlamentarnim izborima u Sloveniji u nedjelju, prema preliminarnim rezultatima državne izborne komisije zasnovanim na većini prebrojanih glasova.

Nijedna stranka, čak ni uz postojeće koalicione partnere, nije izgledala kao da može osigurati potrebnih 46 mandata za većinu u parlamentu od 90 mjesta, što manje stranke koje pređu prag od četiri odsto, daje potencijal da odlučuju o budućoj vladi.

GS jedan mandat više

Na osnovu 99,45 posto prebrojanih glasova, GS je osvojio 29 mandata, tijesno ispred SDS-a sa 28 mandata.

Zajedno s partnerskim strankama, GS predvođen aktuelnim premijerom Robertom Golobom imao bi 40 poslanika, dok bi SDS, koji predvodi bivši premijer Janez Janša, imao 43 mandata.

Ključna stranka će, kako se čini, na kraju biti Resni.ca, desničarska i populistička partija koja bi, prema svojim idealima, bila bliža partnerstvu s Janšinim SDS-om, čime bi ova stranka došla do potrebne većine za formiranje vlasti.

"Svi smo ukazali povjerenje jednoj stranci, bez obzira u šta vjerujemo. Svi zaslužujemo budućnost i ja sam ovdje sada da kažem da ćemo s ovim mandatom učiniti sve da tu budućnost učinimo boljom za sve naše građane", rekao je Golob svojim pristalicama nakon što su preliminarni rezultati pokazali prednost GS-a.

Janša, koji se kandidovao za četvrti mandat na mjestu premijera, optužio je izbornu komisiju za nepravilnosti u brojanju, tvrdeći da je njegov nadzorni tim uočio neslaganje od 50.000 glasova za SDS.

"Pozivam odgovorne u državnoj izbornoj komisiji, one koji upravljaju kompjuterskim programom, da shvate da ću ponovo prebrojati svaki glas sa svih biračkih mjesta ako se za to organizujemo", rekao je lokalnoj televiziji.

Oba tabora su poručila da će izbori odrediti budući pravac Slovenije. Pod Golobom, zemlja je vodila liberalnu, proevropsku politiku usmjerenu na društvene reforme, dok Janša želi uvesti porezne olakšice za kompanije i smanjiti finansiranje nevladinih organizacija, socijalne pomoći i medija.

Golob je uskladio slovensku spoljnu politiku s evropskim državama koje podržavaju nezavisnu palestinsku državu, dok bi Janša, saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana i pristalica američkog predsjednika Donalda Trampa, promijenio međunarodno usmjerenje zemlje, piše Kliks.