Zatvorena birališta u Sloveniji, izlazne ankete: Golob prvi, Janša na drugom mjestu

U Sloveniji je večeras zatvoreno više od 3.000 biračkih mjesta na parlamentarnim izborima, a prema izlaznim anketama vodi Pokret Sloboda slovenačkog premijera Roberta Goloba sa 29,9 odsto glasova, dok je na drugom mjestu Slovenačka demokratska stranka (SDS) Janeza Janše sa 27,5 odsto.

Prema izlaznim anketama koje je sproveo Institut Mediana, treće mjesto zauzima Nova Slovenija (NSi) u koaliciji sa Slovenačkom narodnom strankom (SLS) i Fokusom sa 9,4 odsto glasova.

Slijede Socijaldemokrate sa 6,7 odsto, zatim Ljevica i Vesna sa 6,3 odsto, dok Demokrate osvajaju 5,9, a Resni.ca 5,2 odsto glasova, javlja Radio-televizija Slovenije (RTV SLO)

Prema projekciji mandata na osnovu tih rezultata, Pokret sloboda bi osvojio 30 poslaničkih mjesta, SDS 27, NSi sa SLS i Fokusom devet, SD šest, Levica i Vesna po šest, dok bi Demokrate i Resni.ca imale po pet mandata, što znači da bi u parlament, Državni zbor, ušlo ukupno sedam lista.

Predstavnik Pokreta sloboda Lenart Žavbi izjavio je za RTV SLO da, iako treba sačekati zvanične rezultate, ohrabruje činjenica da je ta lista prema prvim procjenama u vođstvu.

On je ocijenio da rezultat odražava rad u prethodne četiri godine, kao i pozitivnu kampanju i viziju, dodajući da su birači prepoznali takav pristup.

Lider SDS-a Janez Janša izjavio je da su rezultati izlaznih anketa očekivani i da su odnosi snaga slični onima iz perioda 2011-2012. godine.

On je naveo da postoje dvije moguće opcije za formiranje vlade- oko dosadašnje koalicije ili oko SDS-a, ističući da njegova stranka neće ulaziti u, kako je rekao, slabu koaliciju.

Potpredsjednik Socijaldemokrata i poslanik u Evropskom parlamentu Matjaž Nemec izjavio je da rezultati pokazuju da građani žele promjene i stabilniju političku situaciju, uz ocjenu da je razlika među strankama mala.

On je izrazio očekivanje formiranja levocentrističke vlade u saradnji sa partnerima i pobednikom izbora.

Kopredsednica Vesne Urša Zgojznik izjavila je da preliminarni rezultati ukazuju na rast podrške tim opcijama i veći broj mandata nego ranije, ocijenivši da je biračko tijelo prepoznalo njihovu zajedničku platformu i kampanju sprovedenu širom zemlje.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta u toku je brojanje glasova, a prema riječima direktora službe Državne izborne komisije Igora Zorčiča, do 22 časa moglo bi da bude obrađeno oko 70 odsto glasačkih listića.

Na izborima je učestvovalo 1.185 kandidata na 17 lista, od kojih je 15 bilo prisutno u svih osam izbornih jedinica, za ukupno 90 poslaničkih mjesta.

Prema podacima slovenačke Državne izborne komisije, pravo glasa imalo je 1.695.196 birača.