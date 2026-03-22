Хитна одлука Словеније: Нема сипати горива колико хоћеш

Аутор:АТВ
22.03.2026
09:14
Коментари:0
У Словенији је од поноћи ступила на снагу одлука о ограничењу точења горива на бензинским пумпама, с циљем ублажавања проблема у снабдијевању нафтним дериватима.
Точење горива ограничено је на 50 литара по особи дневно, односно 200 литара по правном лицу и по физичком лицу које се бави привредном дјелатношћу, укључујући пољопривреду. Ограничења ће бити на снази до даљњег.
Регион
Влада је такође активирала словеначку војску, која ће учествовати у снабдијевању, а њени припадници биће ангажовани и за превоз горива. Истовремено, влада је позвала дистрибутере да координишу испоруке из складишта ка бензинским пумпама како би се процес убрзао.
Трговци горивом имају обавезу да ујутро доставе влади нове извјештаје о стању на својим бензинским пумпама. Након тога, влада ће одлучити да ли су потребне додатне мјере, најавио је синоћ премијер Роберт Голоб.
Према његовим ријечима, циљ је увођење додатних ограничења продаје горива, посебно за стране држављане, због чега је трговцима упућена препорука да припреме посебне мјере за странце.
Свијет
Проблеми су, према ријечима премијера, најизраженији код компаније Петрол, коју је јуче оштро критиковао. С друге стране, из те компаније су у суботу саопштили да уз максималан ангажман настоје да обезбиједе стабилно снабдијевање своје мреже.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму