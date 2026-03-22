Хитна одлука Словеније: Нема сипати горива колико хоћеш

АТВ

22.03.2026

09:14

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
У Словенији је од поноћи ступила на снагу одлука о ограничењу точења горива на бензинским пумпама, с циљем ублажавања проблема у снабдијевању нафтним дериватима.

Точење горива ограничено је на 50 литара по особи дневно, односно 200 литара по правном лицу и по физичком лицу које се бави привредном дјелатношћу, укључујући пољопривреду. Ограничења ће бити на снази до даљњег.

Бензинске пумпе широм Словеније већ повремено остају без горива

Влада је такође активирала словеначку војску, која ће учествовати у снабдијевању, а њени припадници биће ангажовани и за превоз горива. Истовремено, влада је позвала дистрибутере да координишу испоруке из складишта ка бензинским пумпама како би се процес убрзао.

Посебне мјере за странце

Трговци горивом имају обавезу да ујутро доставе влади нове извјештаје о стању на својим бензинским пумпама. Након тога, влада ће одлучити да ли су потребне додатне мјере, најавио је синоћ премијер Роберт Голоб.

Према његовим ријечима, циљ је увођење додатних ограничења продаје горива, посебно за стране држављане, због чега је трговцима упућена препорука да припреме посебне мјере за странце.

Ситуација измиче контроли: Ускоро пред нама несташица хране и јефтине енергије

Проблеми су, према ријечима премијера, најизраженији код компаније Петрол, коју је јуче оштро критиковао. С друге стране, из те компаније су у суботу саопштили да уз максималан ангажман настоје да обезбиједе стабилно снабдијевање своје мреже.

