Избори у Словенији

Извор:
Танјуг
22.03.2026
08:11
Више од 3.000 бирачких мјеста широм Словеније отворено је у 7 часова овог јутра за гласање на парламентарним изборима.
Бирачи ће моћи да гласају до 19 часова, али је до тада и даље на снази изборна тишина, преноси Радио-телевизија Словенија.
Након затварања бирачких мјеста, гласови ће бити пребројани, а први дјелимични резултати могу се очекивати данас око 20.30 часова, саопштила је Државна изборна комисија (ДВК).
ДВК је саопштио да ће усвојити коначан извјештај о резултатима избора негдје између 31. марта и 7. априла.
У Словенији се данас одржавају 10. парламентарни избори од стицања самосталности од бивше СФРЈ.
Избори се одржавају по пропорционалном изборном систему.
Та држава је подијељена на осам изборних јединица, од којих свака обухвата једанаест изборних округа, а укупан број бирача с правом гласа је 1.698.352, и у свакој изборној јединици расподељује се по 11 посланичких мандата.
Укупно 1.179 кандидата на 17 листа, укључујуц́и 15 који се кандидују на националном нивоу, бори се за 88 мјеста у националном законодавном тијелу, а још шест кандидата се кандидује за два мјеста предвиђена за италијанску и мађарску етничку заједницу, док изборни цензус износи четири одсто.
