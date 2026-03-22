Пожар у сплитском породилишту

Аутор:АТВ
22.03.2026
07:48
Коментари:0
Синоћ , иза 22 сата и 30 минута, сплитска полиција запримила је дојаву да је у згради сплитског породилишта, у склопу КБЦ-а Сплит у Спинчићевој улици, дошло до пожара.
Према Слободној Далмацији, ватра је избила на четвртом спрату зграде с којег је куљао густи дим.
Све расположиве ватрогасне и полицијске снаге изашле су на терен.
Пожар је угашен у 22:52. Пацијенткиње с четвртог спрата су евакуисане, а према најновијим информацијама у пожару нема повријеђених.
Пожар је изазвао неугашени опушак бачен у корпу за смеће, који се потом запалио. Дошло је до димљења у једној просторији на четвртом спрату. У току је провјетравање спрата.
Није било отвореног пламена, а пацијенткиње су премјештене на друге спратове.
