АТВ

22.03.2026

07:48

Пожар у сплитском породилишту
Фото: Pixabay

Синоћ , иза 22 сата и 30 минута, сплитска полиција запримила је дојаву да је у згради сплитског породилишта, у склопу КБЦ-а Сплит у Спинчићевој улици, дошло до пожара.

Према Слободној Далмацији, ватра је избила на четвртом спрату зграде с којег је куљао густи дим.

Све расположиве ватрогасне и полицијске снаге изашле су на терен.

Пожар је угашен за мање од пола сата

Пожар је угашен у 22:52. Пацијенткиње с четвртог спрата су евакуисане, а према најновијим информацијама у пожару нема повријеђених.

Пожар је изазвао неугашени опушак бачен у корпу за смеће, који се потом запалио. Дошло је до димљења у једној просторији на четвртом спрату. У току је провјетравање спрата.

Није било отвореног пламена, а пацијенткиње су премјештене на друге спратове.

