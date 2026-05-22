Поново оскрнављен православни храм у Тузли

Аутор:Марко Гаврић
Још један удар на православну светињу у Тузли. На храму Светог великомученика Георгија на српском православном гробљу Трновац у Тузли разваљена су врата и разбацани предмети у унутрашњости цркве.
Прије више мјесеци оскрнављен је храм Успења Пресвете Богородице у Тузли, а вјерницима су упућене пријетње.
У Тузли је поново извршен вандалски чин скрнављења православног храма који представља културни и духовни споменик под заштитом БиХ. Разваљена су врата храма и разбацани предмети у унутрашњости цркве. Сјећање на прошлогодишње скрнављење моштију Блажене Матроне Московске и даље је свјеже.
Овај инцидент, према ријечима представника Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ није усамљен случај, већ дио дуготрајног проблема који траје деценијама.
"Свештеници Српске православне цркве у Тузли, око Тузле, у Сарајеву, Зеници, Бихаћу, то су хероји нашег народа који носе крст у тим малим срединама гдје су муслимани у већини и они се боре да очувају и цркву, вјеру, традицију и гробље", каже Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ и додаје:
"Четрнаест пута су упадали, лупали, пљачкали, бацали крст, 14 пута се дешава да муслиманска полиција не може да нађе починиоце и сваки пут исти одговор, непознат починилац".
Напад на цркву у Тузли јасно показује да су напади на српску имовину у Федерацији све учесталији, јасан је Горан Броћета делегат у Парламенту Федерације БиХ из Дрвара. Како каже, ово показује да је Федерација и даље преплављена екстремистима.
"Циљ ових екстремиста је јасан, да се што више сије страх, односно да се што мање Срба одлучи да живи на овим просторима. Овим путем поново питам Раму Исака да ли му функција служи само за селфије или му је у првом реду безбједност грађана", рекао је Горан Броћета, делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ.
Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини осудило је скрнављење храма. Како су навели, овакви инциденти изазивају забринутост међу вјерницима и грађанима.
"Забрињава чињеница да ово није први случај скрнављења и напада на светиње у Тузли. Управо због тога потребно је, осим санкционисања одговорних, више радити и на превенцији оваквих догађаја, кроз јачање заштите вјерских објеката, међусобног поштовања и очувања културно-историјског насљеђа свих народа у Босни и Херцеговини", поручују из Међурелигијског вијећа у БиХ.
Из Епархије зворничко-тузланске јасно поручују да се неће одустати од легитимне борбе за очување вјерског и културног идентитета. Упућују одлучан апел надлежним институцијама да заштите сигурност православних Срба и обнове вјеру у правду и равноправност свих народа.
