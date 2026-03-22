Користите Тиндер? Нова опција забринула кориснике

Аутор:АТВ
22.03.2026
09:09
Коментари:0
Најновија опција једне од најпознатијих апликација за упознавање, Тиндер, изазвала је бројне расправе због начина на који користи податке корисника.
Нова функција омогућава апликацији приступ фотографијама из галерије на телефону, а уз помоћ умјетне интелигенције бира слике које би могле бити најпогодније за кориснички профил.
Идеја је, према најавама, да процес проналаска партнера постане једноставнији. Ипак, критичари упозоравају да би ова опција за неке кориснике могла бити прилично неугодна. Функција названа „Camera Roll Scan“ анализира фотографије из галерије iPhone-а – уз претходно одобрење корисника – како би препознала стил, интересе и особност, те на основу тога предложила потенцијална подударања, наводи New York Post.
Иако су из апликације представили функцију као практичан алат, дио јавности реаговао је с неповјерењем. Критичари сматрају да би ова опција могла бити још један начин прикупљања приватних података, представљен као иновација у онлајн упознавању.
Према њиховом мишљењу, технологија све више продире у приватну сферу живота, аутоматизује односе међу људима и потенцијално смањује аутентичност комуникације.
На друштвеним мрежама појавиле су се бројне негативне реакције. Један корисник је написао да је Тиндер „направио алат за надзор и представио га као тест личности“, наглашавајући да су фотографије у галерији међу најосјетљивијим подацима на телефону.
Поједини коментатори сматрају да корисници заправо несвјесно помажу развоју алгоритама дијелећи врло личне фотографије, док мисле да само траже партнера.
Из Тиндера истичу да функција није осмишљена како би нарушила приватност корисника. Према њиховим тврдњама, цијела галерија фотографија не шаље се на сервере апликације.
Умјесто тога, систем одабира мањи узорак фотографија који се привремено обрађује како би генерисао такозване „Photo Insights“ – кратке описе који приказују интересе, особност и стил живота корисника.
Када корисник одобри приступ галерији, умјетна интелигенција процјењује квалитет и садржај фотографија. Одабране слике накратко се преносе на сервере како би се генерисали приједлози, након чега апликација предлаже фотографије које би могле најбоље представити корисника на профилу.
Ипак, коначна одлука остаје на кориснику, јер ниједна фотографија не може бити објављена без његовог одобрења. Тиндер такође наводи да се фотографије које се не користе бришу у року од 90 дана, иако могу помоћи у побољшању функције.
Упркос тим објашњењима, дио корисника и даље изражава сумњу. Један коментар на платформи X упозорава да апликација добија увид у цијелу галерију – од приватних фотографија до случајних screenshot-ова и мемова – под изговором разумијевања корисничког „виба“.
Други корисник скептично је навео да би приватне фотографије једног дана могле завршити у јавности. Неки критичари тврде и да апликацијама за упознавање можда није у интересу да корисници брзо пронађу партнера, јер би тада престали користити њихове услуге, те да би прикупљени подаци могли служити и за оглашавање или маркетиншке сврхе.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
4 мј0
Занимљивости
9 мј0
Свијет
10 мј0
Наука и технологија
1 год0
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму