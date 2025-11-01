Позната тенисерка тражи мужа преко Тиндера: ''Желим да будем традиционална супруга“

01.11.2025
Популарна америчка тенисерка Данијел Колинс изненадила је све поруком на друштвеним мрежама у којој јавно тражи мушкарца и жели да ''постане традиционална супруга“.
Као и многи спортисти, Данијел Колинс није имала прилику да се посвети нормалном породичном животу због захтјевне каријере, али је сада одлучила да то промијени.
Ова 31-годишња Американка, која је не тако давно играла у финалу Аустралијан опена, такође је размишљала о завршетку каријере како би се посветила оснивању породице.
Ипак, наставила је да игра и тренутно је на 68. мјесту ВТА ранг листе. Међутим, у међувремену је раскинула са бизнисменом Брајаном Кипом, што жели да заборави, па је јавно кренула у потрагу за мушкарцем својих снова.
Направила је профил на Тиндеру, преко којег тражи савршеног мушкарца, а у опису је навела да жели да има дјецу и да постане ''традиционална супруга“. Све ово је подијелила на другим друштвеним мрежама путем снимка екрана.
Након раскида, објавила је на Инстаграму својим обожаваоцима да покушава да пронађе љубав на апликацији за упознавање. Њена биографија је брзо привукла пажњу.
''Тренутно сам професионална тенисерка, али тежим да будем традиционална супруга. Једноставно тако. Прошла сам кроз 'фазу шефице'“, каже Колинс, која је рекла да не жели мушкарце који лажу о својој висини. Такође је додала да жели да буде мајка.
Америчка тенисерка је некада сматрана једном од најбољих тенисерки на свијету и била је седма на ВТА листи. Освојила је четири ВТА титуле у синглу и једну у дублу, преноси Кликс.
