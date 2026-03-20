Logo
Large banner

Директор Пинтереста позива на забрану друштвених мрежа

Извор:

СРНА

20.03.2026

16:53

Коментари:

0
Друштвене мреже
Фото: pexels/ Bastian Riccardi

Генерални директор платформе "Пинтерест" Бил Реди позвао је свјетске лидере да забране друштвене мреже за млађе од 16 година.

"Потребан нам је јасан стандард - без друштвених мрежа за тинејџере млађе од 16 година - поткријепљен стварним спровођењем закона и одговорношћу за оперативне системе мобилних телефона и апликације које раде на њима", написао је Реди у есеју објављеном на његовом налогу на мрежу "Линктин".

Реди је као примјер навео забрану друштвених мрежа за младе млађе од 16 година у Аустралији.

Реди је објавио своју изјаву док је у Лос Анђелесу у току суђење о кориштењу друштвених мрежа међу младима. "Гугл" и "Мета" се суочавају са оптужбама да њихове апликације подстичу кризу менталног здравља младих. Порота разматра пресуду.

Друштво

Нови послови у БиХ: Уведено 30 нових занимања - од водитеља друштвених мрежа до ЦНЦ програмера

Позивајући на забрану, Реди заузима другачији став од лидера највећих свјетских технолошких компанија, које се суочавају са све већим притиском регулатора, судова и законодаваца да промијене начин на који дјеца и тинејџери користе њихове производе, због њиховог утицаја на ментално здравље.

Корисници морају имати 13 година да би се регистровали за "Пинтерест" налог у САД.

Та компанија је посљедњих година покушала да се позиционира као сајт за "генерацију зед", која је широко дефинисана као људи рођени између 1997. и 2012. године. Трећина корисника "Пинтереста" је старости између 17 и 25 година.

Подијели:

Тагови :

друштвене мреже

Дјеца

Аустралија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

2 д

0
ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

Наука и технологија

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

4 д

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Наука и технологија

Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

1 седм

0
Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

Занимљивости

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

1 седм

0

Више из рубрике

Сунце

Наука и технологија

Стиже соларна плазма: На Земљи се очекују умјерене до јаке геомагнетне олује

1 ч

0
Свиње

Наука и технологија

Први вјештачки једњак успјешно пресађен код свиња

2 ч

0
Планета Марс

Наука и технологија

Ново откриће: На Марсу је некада текла вода

3 ч

0
Мачка

Наука и технологија

Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

"ЕУ нема план Б"

18

10

Цијене на пумпама у Српској из дана у дан расту, дизел прелази 3.30 КМ

18

09

Црна Гора забранила блокаде превозника

18

07

Ужас у Чајничу: Брат претукао сестру, сјео на њу и шамарао је, мајка покушала да је спаси

18

04

Инфлуенсери пребољели Дубаи, ово је нова топ дестинација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner