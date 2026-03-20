Директор Пинтереста позива на забрану друштвених мрежа

Генерални директор платформе "Пинтерест" Бил Реди позвао је свјетске лидере да забране друштвене мреже за млађе од 16 година.
"Потребан нам је јасан стандард - без друштвених мрежа за тинејџере млађе од 16 година - поткријепљен стварним спровођењем закона и одговорношћу за оперативне системе мобилних телефона и апликације које раде на њима", написао је Реди у есеју објављеном на његовом налогу на мрежу "Линктин".
Реди је као примјер навео забрану друштвених мрежа за младе млађе од 16 година у Аустралији.
Реди је објавио своју изјаву док је у Лос Анђелесу у току суђење о кориштењу друштвених мрежа међу младима. "Гугл" и "Мета" се суочавају са оптужбама да њихове апликације подстичу кризу менталног здравља младих. Порота разматра пресуду.
Позивајући на забрану, Реди заузима другачији став од лидера највећих свјетских технолошких компанија, које се суочавају са све већим притиском регулатора, судова и законодаваца да промијене начин на који дјеца и тинејџери користе њихове производе, због њиховог утицаја на ментално здравље.
Корисници морају имати 13 година да би се регистровали за "Пинтерест" налог у САД.
Та компанија је посљедњих година покушала да се позиционира као сајт за "генерацију зед", која је широко дефинисана као људи рођени између 1997. и 2012. године. Трећина корисника "Пинтереста" је старости између 17 и 25 година.
