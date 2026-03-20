Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

20.03.2026
14:45
Научници су направили важан искорак у разумијевању рака, и то захваљујући кућним мачкама.
У великом међународном истраживању први пут детаљно су генетички профилирани тумори код мачака, а резултати су открили изненађујуће сличности са случајевима рака код људи, објавио је Science Daily.
У студији су анализирани узорци тумора готово 500 мачака из пет земаља, а показало се да многе мутације које потичу развој рака код мачака готово пресликавају оне код људи. Посебно се то односи на рак млијечне жлијезде код мачака јер има бројне заједничке карактеристике с раком дојке.
Научници сматрају да такве подударности нису случајне. Мачке и људи дијеле исти животни простор и изложени су сличним околишним утицајима, због чега кућни љубимци могу послужити као вриједан модел за истраживање рака и развој нових терапија.
Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству
Знанственици сматрају да такве подударности нису случајне. Мачке и људи дијеле исти животни простор и изложени су сличним околишним утицајима, због чега кућни љубимци могу послужити као вриједан модел за истраживање рака и развој нових терапија.
Досад је генетичко профилирање рака код мачака било слабо истражено, но ова студија доноси први свеобухватни 'атлас' туморских промјена, темељен на анализи око тисућу гена за 13 типова тумора.
Посебно су важна открића о генима који покрећу развој тумора. Код агресивног рака млијечне жлијезде идентифицирано је седам кључних гена, међу којима се истиче FBHW7, промијењен у више од половице тумора и повезан с лошијом прогнозом рака дојке код људи. Мутација гена PIKZCA пронађена је у готово половици тумора код мачака, а за њу већ постоје циљане терапије у лијечењу људи.
Таква сазнања отварају могућност примјене постојећих терапија и код животиња јер су неки хемотерапијски лијекови показали бољи учинак на туморе с одређеним мутацијама, барем у лабораторијским увјетима. Сличности између рака код мачака и људи пронађене су и у другим ткивима, што потврђује дубљу биолошку повезаност.
Коауторка студије Bailey Francis истакнула је: 'Успоређујући геноме рака међу врстама, боље разумијемо што га узрокује. Генетске промјене код мачака врло су сличне онима код људи и паса.' Професор Geoffrey Wood с канадског Ветеринарског колеџа Онтарио додаје: 'Кућни љубимци живе с нама и дијеле исте околишне утицаје, што нам помаже разумјети зашто се рак развија.'
Dr. Louise Van der Weydenс британског Института Wеллцоме Сангер закључује: 'Генетика тумора код домаћих мачака више није 'црна кутија'. Сада можемо кренути према прецизној онкологији за мачке.'
